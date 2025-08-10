scorecardresearch
 

तुर्की में भूकंप के जोरदार झटकों से दहशत में आए लोग, रिक्टर स्केल पर 6.0 रही तीव्रता

सोमवार शाम पश्चिमी तुर्की में एक शक्तिशाली भूकंप ने धरती को हिला दिया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई. भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत के सिंदर्ग के पास रहा. फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.

तुर्की में रविवार शाम को आया शक्तिशाली भूकंप (Photo: प्रतीकात्मक फोटो, ITG)
पश्चिमी तुर्की में सोमवार शाम एक तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई. भूकंप का केंद्र सिंदर्ग (Sındırgı), बालिकेसिर (Balıkesir) प्रांत के नजदीक स्थित था. 

भूकंप के झटके स्थानीय समयानुसार शाम 7:53 बजे (भारतीय समयानुसार रात 10:23 बजे) दर्ज किए गए. इसकी गहराई बेहद कम, यानी करीब 10 से 11 किलोमीटर रही, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तेज झटके में महसूस किए गए. इसकी वजह से लोग दहशत में आ गए.

भूकंप का केंद्र बालिकेसिर से 51 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, बुर्सा से 128 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम और इस्तांबुल से 206 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित था. अब तक किसी तरह की जनहानि या बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.

जानमाल का नुकसान नहीं

स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को सतर्क कर दिया है. प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति और संचार व्यवस्था सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एहतियातन निरीक्षण जारी है. प्रशासन ने लोगों से किसी भी आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों से संपर्क करने का आग्रह किया है.

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने एक्स पर एक बयान में कहा कि इस्तांबुल और आसपास के प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए. येरलिकाया ने कहा, "इस्तांबुल और आसपास के प्रांतों में भी महसूस किए गए भूकंप के कारण AFAD और सभी संबंधित संस्थानों ने तुरंत क्षेत्रीय सर्वेक्षण शुरू कर दिए हैं. अभी तक, किसी भी प्रतिकूल स्थिति की सूचना नहीं मिली है. हम पल-पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं."

यह भी पढ़ें: Turkey Earthquake: तुर्की में भूकंप का ग्राउंड जीरो... जहां खिसकी है जमीन, सैटेलाइट तस्वीर से सामने आया सबूत

तुर्की भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में आता है, जहां समय-समय पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं. इससे पहले भी देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में कई बार मध्यम से तेज़ तीव्रता के भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं.

---- समाप्त ----
