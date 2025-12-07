scorecardresearch
 
अलास्का में 7.0 तीव्रता का भूकंप, 20 से ज्यादा आफ्टरशॉक्स

अमेरिका के अलास्का में 7.0 तीव्रता का जोरदार भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र याकुतत के उत्तर-पूर्व में था. भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 11:41 बजे महसूस किया गया और झटके 300 मील दूर एंकोरेज तक पहुंचे. फिलहाल किसी तरह के नुकसान या चोट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भूकंप के बाद 20 से ज्यादा आफ्टरशॉक्स दर्ज किए गए.

अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. (File Photo: ITG)
अमेरिका के अलास्का राज्य में शनिवार को 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिससे राज्य के कई इलाकों में हड़कंप मच गई. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक यह भूकंप सुबह 11:41 बजे याकुतत के उत्तर-पूर्व में आया. झटके कनाडा के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए. इतना ही नहीं भूकंप के बाद 5 तीव्रता के कई आफटरशॉक्स भी दर्ज किए गए.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अलास्का अर्थक्वेक सेंटर के ऑपरेशंस डायरेक्टर ऑस्टिन हॉलैंड ने बताया कि अब तक किसी तरह के नुकसान या लोगों के घायल होने की सूचना नहीं मिली है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि भूकंप "काफी शक्तिशाली" था और इसे आसपास के कई इलाकों में तेजी से महसूस किया गया. उन्होंने कहा कि भूकंप जिस क्षेत्र में आया है, वहां बड़े फॉल्ट्स होने के कारण इस तरह की गतिविधि असामान्य नहीं है.

यह भी पढ़ें: बदल गया भारत का भूकंप मैप, नया VI जोन जुड़ने से खतरे में आया 61% देश, जानिए अपनी सिटी का हाल

भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स का सिलसिला भी जारी रहा. अलास्का अर्थक्वेक सेंटर ने बताया कि 20 से ज्यादा आफ्टरशॉक्स दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुछ की तीव्रता 5.0 से अधिक रही.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य के मुख्य भूकंप विज्ञानी माइकल वेस्ट ने कहा कि इतनी तीव्रता का भूकंप जमीन धंसने, सड़कें टूटने या भूस्खलन जैसी घटनाओं का कारण बन सकता है. उन्होंने हालांकि यह भी बताया कि अभी तक ऐसी किसी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कई दिनों तक आफ्टरशॉक्स जारी रह सकते हैं. हॉलैंड ने कहा कि इनके "काफी अधिक" होने की संभावना है, हालांकि किसी बड़े भूकंप की आशंका "बहुत कम" है.

यह भी पढ़ें: नए 'भूकंप मैप' ने चौंकाया... दिल्ली-NCR, देहरादून-ऋषिकेश समेत पूरे हिमालय पर खतरा बढ़ा

इस घटना पर राहत की बात यह रही कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने स्पष्ट किया कि भूकंप के बाद किसी तरह का सुनामी खतरा नहीं है. नेशनल सुनामी सेंटर ने भी एक्स पोस्ट में कहा कि "सुनामी की कोई आशंका नहीं है." भूकंप की तीव्रता को लेकर USGS ने बताया कि मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर 7.0 का भूकंप बेहद तेज माना जाता है. 

---- समाप्त ----
