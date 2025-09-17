दूसरी बार पत्नी मेलानिया संग स्टेट विजिट पर ब्रिटेन पहुंचे ट्रंप, किंग चार्ल्स करेंगे मेजबानी, PM स्टार्मर से भी मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को दो दिवसीय स्टेट विजिट पर ब्रिटेन पहुंचे हैं. यह उनकी ब्रिटेन की दूसरी स्टेट विजिट है. ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ इस यात्रा पर आए हैं. पिछली बार जून 2019 में दिवंगत क्वीन एलिज़ाबेथ द्वितीय ने उनका स्वागत किया था. इस बार किंग चार्ल्स विंडसर कैसल में राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी की मेजबानी करेंगे.
डोनाल्ड और उनकी पत्नी मेलानिया 16 सितंबर, मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे और 18 सितंबर, गुरुवार को लौटेंगे. यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब राष्ट्रपति दो महीने पहले ही स्कॉटलैंड में चार दिन बिताकर लौटे थे. वहां उन्होंने राजनेताओं से मुलाकात की थी और अपने गोल्फ कोर्स भी गए थे.
ब्रिटेन पहुंचने के बाद अमेरिकी राजदूत वॉरेन स्टीफेंस ने उनका स्वागत किया. किंग की तरफ से भी उनका आधिकारिक रूप से स्वागत किया गया.
राष्ट्रपति ट्रंप का बुधवार का कार्यक्रम
राष्ट्रपति और मेलानिया बुधवार को विंडसर कैसल जाएंगे. वहां प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद किंग और क्वीन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति का अभिनंदन करेंगे. विंडसर और टॉवर ऑफ लंदन में रॉयल सलामी दी जाएगी. इसके बाद शाही परिवार के सदस्यों के साथ वह लंच करेंगे.
राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरान सेंट जॉर्ज चैपल में दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि भी देंगे. इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका के एफ-35 मिलिट्री जेट्स और रेड एरो का फ्लाईपास्ट होगा. बुधवार शाम को विंडसर कैसल में पारंपरिक स्टेट बैंकेट होगा जिसमें किंग चार्ल्स और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों भाषण देंगे.
राष्ट्रपति ट्रंप का गुरुवार का कार्यक्रम
राष्ट्रपति ट्रंप गुरुवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर से बकिंघमशायर में मुलाकात करेंगे. वे विंस्टन चर्चिल के आर्काइव्स देखेंगे और फिर बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. इस दौरान बताया जा रहा है कि मेलानिया ट्रंप विंडसर कैसल में ही रहेंगी. बाद में वे अपने पति ट्रंप से बकिंघमशायर में मिलेंगे और फिर दोनों अमेरिका लौट जाएंगे.
किंग चार्ल्स ने कई नेताओं को दी स्टेट विजिट
किंग चार्ल्स ने सितंबर 2022 में क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद गद्दी संभाली थी. इसके बाद से उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं और राजघरानों की मेजबानी की है. इनमें जुलाई 2025 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट, दिसम्बर 2024 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और उनकी पत्नी, जून 2024 में जापान के सम्राट नरुहितो और महारानी मासाको और नवंबर 2023 में कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योएल और उनकी पत्नी शामिल रही हैं
गौरतलब है कि, किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी क्वीन कैमिला फ्रांस, इटली, जर्मनी, केन्या और समोआ की स्टेट विजिट भी कर चुके हैं.