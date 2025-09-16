scorecardresearch
 

टिकटॉक पर अमेरिका-चीन के बीच हुई डील, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान... जल्द खरीदारों की होगी घोषणा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ टिकटॉक डील के लगभग पूर्ण होने की घोषणा की. यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को टिकटॉक का नियंत्रण देगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने मैड्रिड में इसे पुष्टि की.

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-चीन के बीच टिकटॉक डील की पुष्टि की (Photo: AP)
US-China TikTok Deal: अमेरिकी युवाओं के लिए राहत की खबर आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि चीन के साथ टिकटॉक को लेकर डील हो गई है. आज (मंगलवार) को मैड्रिड में हुई व्यापारिक वार्ता के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस फ्रेमवर्क डील की पुष्टि की. इस समझौते के तहत टिकटॉक का नियंत्रण अमेरिकी कंपनियों के हाथों में आ जाएगा. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि टिकटॉक को खरीदने के लिए अमेरिका की कंपनियां सामने आईं हैं. डील तो पक्की हो गई है और इसे लेकर शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चर्चा करेंगे. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ओरेकल कंपनी इस डील में अग्रणी भूमिका निभाएगी और कई अमेरिकी कंपनियों का कंसोर्टियम (समूह) बनाया जाएगा. 

राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का समाधान

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के सुरक्षा की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समझौता किया गया है. ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट के अनुसार, 'समझौते के दौरान हमारा उद्देश्य था कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को पूरी तरह संबोधित किया जाए और यह सुनिश्चित करना था कि समझौता चीनी पक्ष के लिए उचित हो.'

यह भी पढ़ें: 'भारत ने नहीं माना था अमेरिकी मध्यस्थता का प्रस्ताव...', पाकिस्तान के कुबूलनामे से खुली ट्रंप के दावे की पोल

शुक्रवार को अंतिम पुष्टि

अमेरिका में तो चीनी ऐप टिकटॉक पर जनवरी, 2025 में ही कानूनी प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन इसका संचालन अब तक जारी है. चीन को 17 सितंबर तक समय सीमा दी गई थी. 

यह समझौता भी बेहद अहम समय हुआ है. यह समझौता नहीं होता तो टिकटॉक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता. 

अब शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को फोन पर बात करेंगे और इस समझौते को अंतिम रूप देंगे. 

अमेरिका में टिकटॉक का क्या मुद्दा है?

साल 2024 में अमेरिका में एक क़ानून पास किया गया था, जिसके तहत चीन की कंपनी बाइटडांस को टिकटॉक को अमेरिकी संचालन का मालिकाना हिस्सा बेचना था. ऐसा न करने पर टिकटॉक को बैन  कर दिया जाएगा.

ऐसा हुआ भी इसी साल जनवरी में टिकटॉक पर कानूनी रूप से बैन भी लगा. अस्थायी रूप से ऐप को ऑफ़लाइन होना पड़ा था, हालांकि बाद में सेवा बहाल कर दी गई. 

अब अमेरिका और चीन के बीच फ्रमवर्क डील तय कर ली है, जिसके तहत टिकटॉक के अमेरिकी संचालन को अमेरिकी कंपनी के हाथ में देने की योजना बनी है.

