क्या मार्को रुबियो बनेंगे क्यूबा के राष्ट्रपति? ट्रंप बोले- सुनने में तो अच्छा लग रहा है!

अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो का ‘क्यूबा का राष्ट्रपति’ बनना उन्हें 'अच्छा आइडिया लगता है'. इसके साथ ही ट्रंप ने क्यूबा को चेतावनी दी कि वह 'बहुत देर होने से पहले अमेरिका के साथ समझौता कर ले'.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था, 'मार्को रुबियो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे'. ट्रंप ने इसे शेयर करते हुए लिखा, 'यह सुनने में अच्छा लग रहा है' (Sounds good to me!). हालांकि, इस दावे के पीछे किसी भी आधिकारिक अमेरिकी नीति या कूटनीतिक योजना का कोई सबूत नहीं है. अभी तक यह सिर्फ सोशल मीडिया पर बढ़ा-चढ़ाकर की गई बयानबाजी जैसा लगता है, जो लैटिन अमेरिका को लेकर ट्रंप के हालिया सख्त बयानों से जुड़ा है.

कई देशों के साथ अमेरिका का तनाव

यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पश्चिम के कई देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में तनाव है. पिछले हफ्ते वेनेजुएला में हुई एक सैन्य कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़ गए, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया और उन पर आपराधिक आरोप लगाए गए.

Advertisement

ट्रंप के ताजा बयान लैटिन अमेरिका को लेकर उनके लगातार आक्रामक रुख का हिस्सा माने जा रहे हैं. पिछले हफ्ते उन्होंने कोलंबिया को 'एक बीमार आदमी द्वारा चलाया जा रहा देश' बताया था और वहां संभावित अमेरिकी कार्रवाई पर भी सहमति जताते हुए कहा था, 'यह सुनने में अच्छा लग रहा है'.

ट्रंप ने क्यूबा की आर्थिक हालत पर भी टिप्पणी की. उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला के तेल पर काफी हद तक निर्भर क्यूबा आर्थिक रूप से लगभग टूटने की कगार पर है और संकेत दिया कि वहां अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

क्यूबा को ट्रंप की सख्त चेतावनी

रविवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में लिखा कि क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल और पैसा हासिल करता रहा और बदले में वहां के आखिरी दो तानाशाहों को सुरक्षा सेवाएं देता रहा, 'लेकिन अब ऐसा नहीं है.' उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले हफ्ते हुए अमेरिकी हमले में क्यूबा के ज्यादातर लोग मारे गए और कहा कि वेनेजुएला को अब 'गुंडों और उगाही करने वालों' से किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है.

ट्रंप ने आगे लिखा कि अब वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, यानी अमेरिका की सुरक्षा है और अमेरिका उसकी रक्षा करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अब क्यूबा को 'तेल या पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा- जीरो' और क्यूबा के नेतृत्व से कहा कि 'बहुत देर होने से पहले समझौता कर लो.'

---- समाप्त ----