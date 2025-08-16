scorecardresearch
 

Alaska Summit: पुतिन बने 'पापा ऑफ जियोपॉलिटिक्स', दुनिया के 'सबसे बड़े डीलमेकर' ट्रंप रह गए खाली हाथ

अलास्का समिट के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 'पापा ऑफ जियोपॉलिटिक्स' के रूप में उभरे हैं, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े डीलमेकर की छवि के बावजूद खाली हाथ रह गए. इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ताकत संतुलन और कूटनीतिक डील करने की क्षमता पर नई बहस छेड़ दी है.

अलास्का समिट से पुतिन ने पाया, ट्रंप ने खोया (Photo: AP)
यूक्रेन में युद्ध पर विराम लगवाने के मकसद से "दुनिया के सबसे बड़े डीलमेकर" अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात की. इस मीटिंग को दो बड़े नेताओं की भिड़ंत के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप–पुतिन अलास्का समिट एक तरह का "पोल्ट्री-गेस्ट" ही साबित हुआ. दोनों नेता बस इतराते और मुस्कुराते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. पूरी दुनिया रातभर इंतजार करती रही, लेकिन सुबह तक यह कंफर्म हो गया कि युद्धविराम के मोर्चे पर यह मुलाकात में बेनतीजा साबित हुई.

यूक्रेन, जो इस लड़ाई के बीच में फंसी हुई "मुर्गी" की तरह है - उसने राहत की सांस ली कि वह फिलहाल किसी नई मुसीबत में फंसने से बच गया. दुनिया अभी भी अंदाजा लगा रही है कि इस बैठक से कोई असली हल निकलेगा या फिर यह सिर्फ ट्रंप का पब्लिसिटी स्टंट ही साबित होकर रह जाएगा.

यह भी पढ़ें: B-2 Bomber: 16 एटम बम लादने वाला बी-2 बॉम्बर... जिससे ट्रंप ने पुतिन का किया अलास्का में वेलकम

न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात में असली मुद्दे अनसुलझे रहे, लेकिन माहौल जरूर असाधारण था. ट्रंप ने पुतिन का स्वागत रेड कार्पेट बिछाकर किया और तालियां बजाईं. यह वही पुतिन थे जिन पर अमेरिका ने सैंक्शन्स लगाए हैं और जो इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स वॉरंट का सामना कर रहे हैं. दोनों नेता हंसे, बातें कीं, और ट्रंप तो पुतिन को अपने बुलेटप्रूफ बीस्ट में बैठकर मीटिंग प्लेस तक आने ले गए.

अलास्का में लैंड करने के बाद अपने विमान से निकलते रूसी राष्ट्रपति पुतिन (Photo- Reuters)

समिट एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जिससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने कहा कि "कुछ मुद्दों पर एग्रीमेंट" हुआ है, कुछ पर नहीं. पुतिन ने बस इतना कहा कि दोनों नेताओं में "एक समझ" बनी है और ट्रंप को "नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को" का न्यौता भी दिया. न तो दोनों नेताओं ने विस्तार से कुछ बताया, न ही मीडिया से कोई सवाल लिए. हालांकि, ट्रंप ने वादा किया कि वह नाटो नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे.

क्यों पुतिन बने असली विनर?

राष्ट्रपति पुतिन जब अलास्का से वापस क्रेमलिन लौटे - जिसे उनके पूर्वजों ने अमेरिका को बेहद कम दाम पर बेच दिया था, तो वह गर्व से भरे हुए थे. यह पहले ही कहा जा रहा था कि वह विनर बनकर निकलेंगे - और यही हुआ भी.

पुतिन ने बिना कोई रियायत दिए एक बड़ी प्रोपेगैंडा जीत हासिल की. सिर्फ इसी सच्चाई से कि युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे मुलाकात की, रूस का कद खुद ही बढ़ गया. इस मीटिंग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि असल में पश्चिमी देश रूस को अलग-थलग करने में नाकाम रहे हैं.

यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने के बाद से ही पुतिन पर सैंक्शन्स लगे हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स का केस चल रहा है और वह जी-7 जैसे मंचों से भी बाहर रखे गए हैं, लेकिन इस समिट ने उस आइसोलेशन को तोड़ दिया और रूस को फिर से टॉप डिप्लोमेसी की टेबल पर लाकर बिठा दिया.

यह भी पढ़ें: ट्रंप-पुतिन की मुलाकात अमेरिका-रूस के रिश्तों के लिए कितनी अहम, देखें क्या बोले एक्सपर्ट

रूसी मीडिया ने इसे बड़ी जीत बताया. विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा, "पश्चिमी मीडिया पागल हो गया है. तीन साल तक वे रूस के आइसोलेशन की बातें कर रहे थे और अब उन्होंने रेड कार्पेट देखा, जिस पर अमेरिका में हमारे राष्ट्रपति का स्वागत हुआ."

ट्रंप की बेचैनी और 'शांति-दूत' को झटका

डोनाल्ड ट्रंप, अपने चुनावी अभियान में कहा करते थे कि वह अगर जीते तो 24 घंटे के अंदर युद्ध खत्म करवा देंगे. "दुनिया के सबसे बड़े डीलमेकर" कहलाने वाले ट्रंप इस मुलाकात में किसी शांति की तलाश में थे. उन्होंने बाद में फॉक्स न्यूज से कहा भी कि वह इस मीटिंग को 10 में 10 नंबर देंगे, लेकिन उन्होंने यह बात संबंधों को लेकर कही, जिसको लेकर खुद पुतिन भी कहकर गए कि इससे संबंधों में सुधार हुआ है. ट्रंप ने माना कि रूस-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कहा कि अगर यूक्रेन तैयार हो जाए तो डील "जल्द" हो सकती है.

डोनाल्ड ट्रंप ने तो पुतिन के साथ मुलाकात की, हंसे-मुस्कराए लेकिन उनसे विपक्षी डेमोक्रेट नाराज नजर आया. डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, "यह फोटो-ऑप असल में वॉर क्राइम्स को वैध ठहराता है और दुनिया के तानाशाहों को मैसेज देता है कि वे निर्दोषों की हत्या कर सकते हैं और फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को अपनी बीस्ट में बैठाया

सीएनएन एनालिस्ट फरीद जकारिया ने इस मीटिंग को "क्रिंजवर्दी" बताया और कहा कि ट्रंप की हरकतों ने - जैसे कि उनके पुतिन के लिए तालियां बजाने, हंसने-मुस्कराने - से असल में रूसी प्रोपेगेंडा को मजबूती मिली है और यूक्रेन को किनारे कर दिया गया है. यूक्रेनी मीडिया ने भी ट्रंप-पुतिन की मुलाकात को "घिनौना, शर्मनाक" करार दिया. कीव इंडिपेंडेंट जैसी यूक्रेनी मीडिया संस्थानों ने कहा कि अमेरिकी धरती पर एक "खून से सने डिक्टेटर" का शाही स्वागत किया गया जबकि उसकी ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही थीं.

यूक्रेन और यूरोप की चिंता

यूक्रेन और यूरोपीय देशों को डर है कि कहीं यह मुलाकात ऐसे सौदे का रास्ता न खोल दे जिसमें रूस का कब्जाए गए इलाकों (डोनेट्स्क, लुहान्स्क, ज़ापोरीझिया और खेरसॉन) पर अधिकार मान लिया जाए. यूक्रेन की गैरमौजूदगी पूरी प्रक्रिया को रूस के पक्ष में झुका देती है, जैसे कि यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच का मामला हो - न कि किसी संप्रभु राष्ट्र पर हमला.

यह भी पढ़ें: ना सीजफायर, ना कोई डील... अलास्का में ट्रंप-पुतिन के बीच क्या हुई बात, 9 Points

जमीन पर रूस धीरे-धीरे बढ़त बना रहा है, भले ही उसे भारी नुकसान हुआ है. वहीं यूक्रेन को सैनिकों की कमी, पश्चिमी मदद में देरी और लगातार हवाई हमलों से जूझना पड़ रहा है. रूस की अर्थव्यवस्था अब सैंक्शन्स के बावजूद टिक गई है, क्योंकि उसे चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सपोर्ट मिल रहा है. इसलिए पुतिन लंबे समय तक युद्ध खींचने को तैयार हैं.

ट्रंप हारे, पुतिन जीते!

ट्रंप की जल्दी जीतने की इच्छा और पुतिन का धैर्य - दोनों के बीच यही अंतर पुतिन को मजबूत बनाता है. ट्रंप की "शांति-दूत" वाली छवि रूस के लिए फायदे का सौदा बन रही है. अगर सिर्फ युद्धविराम पर समझौता हो जाता है और रूस पीछे नहीं हटता, तो यह उसकी जीत होगी. अगर कोई समझौता न भी हो, तो भी पुतिन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हालात जस के तस रहकर भी पश्चिमी एकता को तोड़ सकती है.

मसलन, ट्रंप-पुतिन की अलास्का समिट से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका-रूस के रिश्ते सामान्य करने से यूरोप को कीमत चुकानी पड़ेगी और पुतिन को यह मौका मिल गया कि वह खुद को दुनिया के एक बड़े खिलाड़ी के रूप में खुदको साबित कर सकें. आखिर में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी की पुतिन असल में "पापा ऑफि जियोपॉलिटिक्स" बनकर उभरे, जबकि ट्रंप "दुनिया के बड़े डील मेकर" खाली हाथ रह गए.

---- समाप्त ----
