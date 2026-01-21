scorecardresearch
 
अमेरिका ने कब्जे में लिया वेनेजुएला का टैंकर, ट्रंप ने की मचाडो की तारीफ, बोले- संभावित भूमिका पर कर रहे बात

अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बीच कहा है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो के साथ उनकी संभावित भूमिका को लेकर अमेरिका बातचीत कर रहा है.

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो हैं ट्रंप की समर्थक (Photo: AFP/Getty Images)
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो हैं ट्रंप की समर्थक (Photo: AFP/Getty Images)

अमेरिका और वेनेजुएला में जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने एक और तेल टैंकर को कब्जे में लिया है.  अमेरिकी सेना ने सैजिटा नाम के शिप को अपने कब्जे में लेने की जानकारी दी है. यह सातवां ऑयल टैंकर है, जिसे अमेरिका ने सीज किया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के साथ उनकी संभावित भूमिका को लेकर बातचीत की जा रही है. 

उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि वेनेजुएला को लेकर पहले बहुत सख्त महसूस करता था, लेकिन अब मुझे वेनेजुएला पसंद आने लगा है. ट्रंप ने दावा किया कि वे (वेनेजुएला) हमारे साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. यह सब बहुत अच्छा रहा है. उन्होंने मारिया मचाडो का उल्लेख करते हुए कहा कि एक बेहद शानदार महिला ने कुछ दिन पहले एक बहुत ही असाधारण काम किया. हम उनसे बात कर रहे हैं और शायद किसी तरह उन्हें शामिल कर सकें.

यह भी पढ़ें: 'नोबेल पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, नॉर्वे का...', बोले ट्रंप, भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा दोहराया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा मारिया, शायद हम ऐसा कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अब बहुत जल्द जमीन के रास्ते आने वाले ड्रग्स के खिलाफ भी एक्शन शुरू करेगा. आपने देखा है कि हमने समुद्र में क्या किया है. अब हम जमीन पर भी ऐसा करना शुरू कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि जमीन वास्तव में ज्यादा आसान है. समुद्र में यह अविश्वसनीय था. हमने समुद्र में इतनी सख्त कार्रवाई की है कि अब जब हम जमीन पर करेंगे, तो वे समुद्र का रास्ता नहीं अपना पाएंगे.

यह भी पढ़ें: नोबेल, ग्रीनलैंड, टैरिफ, डिएगो गॉर्सिया और... एक दिन में पांच कांड, क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप

उन्होंने दावा किया कि अभी कोई भी नाव के कारोबार में नहीं जा रहा है. समुद्र के रास्ते आने वाले ड्रग्स में 97% गिरावट आई है, जो पहले कभी सुनने को नहीं मिला था. ट्रंप ने कहा कि अब हम बाकी 3% की तलाश कर रहे हैं कि आखिर ये कौन हैं? उन्होंने यह भी कहा कि हमने समुद्र के रास्ते आने वाले लगभग 100% ड्रग्स को रोक दिया है. अब हम बहुत जल्द जमीन के रास्ते आने वाले ड्रग्स पर कार्रवाई शुरू करेंगे. हमें पता है कि वे कहां से आ रहे हैं. हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं कहा कि जमीन के रास्ते ड्रग्स किस देश से अमेरिका आ रहा है.

वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकर पर अमेरिका का कब्जा

अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में वेनेजुएला से जुड़े एक और तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है. ट्रंप प्रशासन की ओर से वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण की कोशिशों के बीच यह सातवां टैंकर है, जिसे अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे मेंलिया है. अमेरिकी सदर्न कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है. अमेरिकी सेना ने कहा है कि सैजिटा (Sagitta) नाम के तेल टैंकर को बगैर किसी प्रतिरोध के अपने नियंत्रण में ले लिया है.

अमेरिकी सेना ने कहा है कि यह टैंकर कैरेबियन सागर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रतिबंधित जहाजों के लिए तय क्वारंटीन सिस्टम का उल्लंघन कर रहा था. अमेरिकी सेना ने कहा है कि यह कार्रवाई हमारे संकल्प को दर्शाती है. हमारा संकल्प है कि वेनेजुएला से बाहर वही तेल जाएगा, जो सही तरीके से समन्वित होगा, कानूनी रूप से अधिकृत होगा. यह कदम सुरक्षा और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने दावा किया है कि देश के खजाने में तेल बेचने से 300 मिलियन डॉलर का फंड आया है.
 

