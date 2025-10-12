इजरायल और मिस्र की यात्रा पर जाएंगे ट्रंप, गाजा सीजफायर पर साइनिंग सेरेमनी में होंगे शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को मध्य पूर्व के दौरे पर रहेंगे, जहां वह मिस्र में गाजा शांति समझौते के हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेंगे. यह समझौता दो साल से जारी इजरायल–हमास युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

राष्ट्रपति ट्रंप रविवार को व्हाइट हाउस से रवाना होंगे और सोमवार तड़के तेल अवीव पहुंचेंगे. वहां वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और संसद 'नेस्सेट' को संबोधित करेंगे. इजरायली मीडिया के अनुसार, ट्रंप बंधक परिवारों से भी मुलाकात करेंगे. इसके बाद वे मिस्र के शर्म अल-शेख जाएंगे, जहां सोमवार सुबह वे मध्य पूर्व शांति समारोह में भाग लेंगे.

ट्रंप मंगलवार तड़के व्हाइट हाउस लौट आएंगे. यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि इजरायल और हमास के बीच गाजा में संघर्षविराम के पहले चरण पर सहमति बन गई है. इस समझौते के तहत बताया जा रहा है कि इजरायली सेना गाजा से वापसी कर रही है, लेकिन इस बीच कुछ छिटपुट हमले भी सामने आए हैं.

खंडहर में तब्दील हुआ गाजा सिटी

गाजा में दो साल से जारी युद्ध ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया है. गाजा सिटी सहित बड़े हिस्से खंडहरों में बदल गए हैं और हजारों विस्थापित फिलिस्तीनी अब अपने उजड़े घरों में लौट रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा का पुनर्निर्माण कई पीढ़ियों तक चलेगा.

2023 में हमास और इजरायल में छिड़ी जंग

7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस संघर्ष में भारी जनहानि हुई है. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक, अब तक 67,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा घायल हैं. वहीं, शुरुआती हमास हमले में 1,100 से अधिक इजरायली और विदेशी नागरिकों की मौत हुई थी.

