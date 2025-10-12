मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन से पहले बड़ा हादसा, कतर के तीन डिप्लोमैट्स की रोड एक्सिडेंट में मौत

मिस्र के लाल सागर के तटीय शहर शारम एल शेख में एक कार दुर्घटना में कतर के तीन डिप्लोमैट्स की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. यह जानकारी रॉयटर्स ने रविवार को दो सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दी.

हादसा उस समय हुआ है जब शहर में सोमवार को गाजा युद्ध खत्म करने और क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक वैश्विक शांति सम्मेलन होने वाला है.

हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हादसे में मारे गए डिप्लोमैट्स कतर की उस वार्ता टीम का हिस्सा थे, जिसने मिस्र के अधिकारियों के साथ मिलकर इस हफ्ते इजरायल और हमास के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण पर समझौता कराने में भूमिका निभाई थी.

गाजा शांति सम्मेलन का उद्देश्य

बता दें कि आगामी शांति सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे. राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार, इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा लेंगे.

सम्मेलन का उद्देश्य गाजा में युद्ध को समाप्त करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुरक्षा का नया दौर शुरू करना है. बयान में यह भी कहा गया कि यह पहल राष्ट्रपति ट्रंप की क्षेत्रीय शांति की दृष्टि और वैश्विक संघर्षों के समाधान के प्रयासों के अनुरूप है.

पहले चरण का समझौता और भविष्य की योजनाएं

बुधवार को ट्रंप ने घोषणा की थी कि इजरायल और हमास ने 20-बिंदु योजना के पहले चरण पर समझौता कर लिया है. यह योजना 29 सितंबर को ट्रंप द्वारा पेश की गई थी और इसका उद्देश्य गाजा में युद्धविराम सुनिश्चित करना, सभी इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करना और क्षेत्र से इजरायली बलों की क्रमिक वापसी सुनिश्चित करना है.

पहले चरण का यह समझौता शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे (GMT 0900) से लागू हो गया. योजना का दूसरा चरण गाजा में नई शासकीय संरचना स्थापित करने, फिलिस्तीनी कर्मियों और अरब तथा इस्लामिक देशों की सेनाओं के साथ मिलकर सुरक्षा बल तैयार करने और हमास के हथियारों को निरस्त करने पर केंद्रित होगा.

