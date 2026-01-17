scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ये क्या! जिस ईरान सरकार को धमका रहे थे ट्रंप, अब उसे ही बोला- Thank You

ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त तेवर अचानक नरम पड़ता दिख रहा है. सैकड़ों फांसी की सजाएं रद्द होने पर ट्रंप ने तेहरान का खुलेआम धन्यवाद किया है. खाड़ी देशों की चेतावनी, इजरायल की बेचैनी और क्षेत्रीय युद्ध के खतरे के बीच, अमेरिका का रुख अब टकराव से ज्यादा संतुलन की ओर झुकता नजर आ रहा है.

Advertisement
X
ट्रंप का दावा- ईरान ने 800 फांसी की सजा रद्द की (फोटो- Reuters/FILE)
ट्रंप का दावा- ईरान ने 800 फांसी की सजा रद्द की (फोटो- Reuters/FILE)

ईरान के प्रति ट्रंप का रुख नरम पड़ता दिख रहा है. अब ईरानी सरकार को धमकियां दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान के नेतृत्व को धन्यवाद दिया. ट्रंप की तरफ से बताया गया कि तेहरान ने एक क्रूर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की फांसी को रद्द कर दिया है.

अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने उन 800 से अधिक निर्धारित फांसी की सजाओं को रद्द कर दिया है जो एक दिन पहले होने वाली थीं.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'ईरान के नेतृत्व द्वारा कल होने वाली सभी निर्धारित फांसियों (800 से अधिक) को रद्द किए जाने के लिए मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं. धन्यवाद!' 

सम्बंधित ख़बरें

us withdraws steps after warning iran attack
ईरान पर हमले की चेतावनी देने वाले ट्रंप ने पैर पीछे क्यों खींच लिए? देखें
indians in iran
ईरान में तनाव के बीच फंसे कितने हिंदुस्तानी? MEA ने दी ये सलाह
ईरान मुद्दे पर लखनऊ में शिया नेताओं ने एकजुट होकर अमेरिकी दखल को नाजायज बताया है (Photo: AP)
'अमेरिका दादागिरी कर रहा...', लखनऊ के शिया समुदाय ने ईरान में सत्ता परिवर्तन पर जताई आपत्ति
A rapid series of emergency moves by the US and Iran has raised speculation of an imminent attack. (Image: Reuters)
US vs Iran: क्यों अमेरिका ईरान को 'मार' तो सकता है, लेकिन झुका नहीं सकता?
Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu
पुतिन ने नेतन्याहू से की बात, फिर ईरानी राष्ट्रपति को लगा दिया फोन! क्या हुई बात?

इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के बाद कि ईरान में हत्याओं में कमी आ रही है, अमेरिका द्वारा प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की संभावना कम होती दिखी. हालांकि, अमेरिकी सैन्य ठिकानों की इस क्षेत्र में तैनाती की आशंका बनी हुई है, जो स्थिति को नाजुक बनाती है.

क्या सऊदी अरब और कतर की धमकी है वजह?

पर्दे के पीछे, खाड़ी में वाशिंगटन के सहयोगी देशों ने व्यापक टकराव को टालने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर दिए. एक खाड़ी अधिकारी ने बताया कि सऊदी अरब और कतर ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र में गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जिसका अमेरिका पर भी बुरा असर पड़ेगा.

Advertisement

इजराइल ने भी अपनी चिंता जाहिर की. इजरायली खुफिया प्रमुख डेविड बार्निया शुक्रवार को ईरान पर केंद्रित वार्ता के लिए वॉशिंगटन में थे.

व्हाइट हाउस ने एक दिन पहले कहा था कि ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने तेहरान को चेतावनी दी थी कि अगर और खून-खराबा हुआ तो इसके 'गंभीर परिणाम' होंगे.

ईरान में आर्थिक दिक्कतों को लेकर 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और ये व्यापक प्रदर्शनों में तब्दील हो गए, जिनमें धार्मिक शासन के अंत की मांग की गई, जो पिछले हफ्ते धीरे-धीरे हिंसक होते चले गए.

विपक्षी समूहों और एक ईरानी अधिकारी के अनुसार, ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से हुए सबसे भीषण घरेलू अशांति में 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement