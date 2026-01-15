ईरान पर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे ट्रंप... ईरानी राजदूत का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बताया है कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा. यह जानकारी अमेरिका और ईरान, दोनों के अधिकारियों के बयानों के हवाले से यरुशलम पोस्ट ने दी है. यह घोषणा ऐसे समय पर आई है, जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ा हुआ है.

और पढ़ें

यरुशलम पोस्ट ने पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोघादम ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से संयम बरतने की अपील की और यह भरोसा दिलाया कि अमेरिका की ओर से किसी भी तरह के सैन्य हमले की कोई योजना नहीं है. यह कूटनीतिक संदेश ऐसे दौर में सामने आया है, जब ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं और सुरक्षा बलों ने उन्हें सख्ती से कुचला है.

'हम देखेंगे कि आगे क्या होता है'

पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, 'हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं और फांसी देने की कोई योजना नहीं है. यह जानकारी मुझे भरोसेमंद स्रोतों से मिली है. हम देखेंगे कि आगे क्या होता है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा.' इस बीच 26 वर्षीय ईरानी प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है. शुरुआत में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी.

Advertisement

'उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा'

गुरुवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक रिपोर्ट साझा की. इसमें लिखा था, 'फॉक्स न्यूज: राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरानी प्रदर्शनकारी को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी. इसी तरह अन्य मामलों में भी राहत दी गई है. यह अच्छी खबर है. उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.'

मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के आखिर से शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद अब तक 2,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ अनुमानों में यह संख्या 3,000 से भी अधिक बताई जा रही है. यह 1979 के बाद ईरान में हुए सबसे घातक प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है.

सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा था अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों ने बार-बार प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिए हैं. इसी हफ्ते ट्रंप ने कहा था, 'मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है, जब तक कि प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्या बंद नहीं होती.' उन्होंने यह भी कहा था, 'मदद पहुंचने वाली है'. (HELP IS ON ITS WAY). व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि सैन्य विकल्पों पर विचार किया गया था, लेकिन कूटनीति को ही प्राथमिक रास्ता माना गया.

---- समाप्त ----