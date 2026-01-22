'ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार, यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे', ट्रंप का ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए भी ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावा दोहराया था. ट्रंप ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस द्वीप को अतीत में छोड़ देने को बेवकूफी बताते हुए कहा था कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता. हम इसकी सुरक्षा लीज पर लेकर नहीं कर सकते.

और पढ़ें

ट्रंप के इस बयान और यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से टैरिफ के ऐलान पर कड़ा रुख अपनाते हुए यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के ट्रेड बिल पर अपना काम निलंबित करने की घोषणा कर दी थी. यूरोपीय यूनियन के कड़े रुख के बाद ट्रंप के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताजा बयान में कहा है कि यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे. उन्होंने यह भी कहा है कि ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रुटे के साथ मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हमने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र के भविष्य से संबंधित एक समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है. उन्होंने कहा कि यदि यह समाधान अंतिम रूप ले लेता है, तो यह अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए बेहद लाभकारी होगा. ट्रंप ने इसी पोस्ट में आगे कहा कि हम अब वह टैरिफ नहीं लगाएंगे, जो 1 फरवरी से लागू करने वाले थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'वे मुझे डैडी कहते हैं...', नाटो पर बरसते हुए ट्रंप ग्रीनलैंड और आइसलैंड में हो गए कंफ्यूज?

उन्होंने यह भी कहा है कि ग्रीनलैंड से जुड़े गोल्डन डोम से संबंधित बातचीत भी जारी हैं. यह बातचीत जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, हम और जानकारियां साझा करेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य लोग जरूरत के मुताबिक इस बातचीत की जिम्मेदारी संभालेंगे और मुझे रिपोर्ट करेंगे. गौरतलब है कि नाटो महासचिव मार्क रुटे के साथ ट्रंप की दावोस में मीटिंग हुई, जिसमें ग्रीनलैंड पर चर्चा हुई.

यह भी पढ़ें: 'PM मोदी की बहुत इज्जत करता हूं, जल्द अच्छी ट्रेड डील होगी', टैरिफ धमकियों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान

इससे पहले, ट्रंप ने दावोस में भी ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावा दोहराया था. ट्रंप के बयान के बाद यूरोपीय यूनियन की संसद में कई सांसदों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की आलोचना की थी. यूरोपीय यूनियन के सांसदों का तर्क था कि हमें आयात शुल्क कम करने होंगे, जबकि अमेरिका 15 फीसदी टैरिफ बनाए रखेगा. यह डील संतुलित नहीं है.

ट्रंप के ऐलान का इटली ने किया स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से टैरिफ नहीं लगाने के ऐलान का इटली ने स्वागत किया है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप के इस ऐलान का स्वागत किया है. अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मेलोनी ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के 1 फरवरी से कुछ यूरोपीय देशों पर लगाया जाने वाला टैरिफ स्थगित करने की घोषणा का स्वागत करती हूं. उन्होंने दोहराया है कि सहयोगी देशों के बीच संवाद आगे बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है.

---- समाप्त ----