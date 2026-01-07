scorecardresearch
 
'Please sir...', ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का उड़ाया मजाक, VIDEO वायरल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को लेकर बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ की धमकी के बाद फ्रांस ने दवाओं की कीमतें बढ़ाने पर सहमति जताई. उन्होंने भारत, पीएम मोदी और रूस से तेल खरीद को लेकर भी कई दावे किए.

डोनाल्ड ट्रंप ने इमैनुएल मैक्रों की सीक्रेट पोल खोल दी. (AP Photo)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने तीखे और विवादित बयानों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है. इस बार ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ की धमकी के बाद फ्रांस सरकार को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

ट्रंप ने दावा किया कि मैक्रों ने उनसे निजी बातचीत में दवाओं की कीमतें बढ़ाने को लेकर सहमति जताई थी. ट्रंप के मुताबिक मैक्रों ने कहा था, "डोनाल्ड, आपके पास एक डील है. मैं दवाओं की कीमतें 200 फीसदी या जितनी आप चाहें उतनी बढ़ाना चाहूंगा. यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी. जो आप चाहें, बस प्लीज़ जनता को मत बताइए. डोनाल्ड, मैं आपसे गुजारिश करता हूं."

ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया के ज्यादातर देश शुरुआत में अमेरिका के प्रस्तावों को खारिज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अमेरिकी टैरिफ का असर अपने व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिखता है, वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं.

यह भी पढ़ें: 'भारत ट्रंप को संदेश भेजे कि...', वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर संकट, आया राजदूत का बयान

ट्रंप ने मैक्रों का मजाक उड़ाते हुए कहा, "हर देश ने पहले यही कहा- नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे. कुछ देश सख्त होते हैं, कुछ बहुत विनम्र और कुछ बेहद बदतमीज. लेकिन औसतन 3.2 मिनट के भीतर ही सभी कहने लगते हैं कि हमें दवाओं की कीमतें चार गुना बढ़ाने में गर्व होगा."

इसी कड़ी में ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई दावे किए. हाल ही में हाउस GOP मेंबर्स रिट्रीट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी खुद उनसे मिलने आए थे और भारत की लंबित रक्षा खरीद, खासकर अपाचे हेलीकॉप्टरों की देरी को लेकर बात की थी.

यह भी पढ़ें: 'अब ईरान की बारी...', अमेरिकी रणनीतिकार ने बता दिया ट्रंप का अगला टारगेट, कहा- यह तबाही का नुस्खा!

ट्रंप ने दावा किया, "भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्हें पांच साल तक नहीं मिले. प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए. उन्होंने कहा, 'सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?' ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि उनका पीएम मोदी के साथ "बहुत अच्छा रिश्ता" है.
 

