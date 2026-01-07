'भारत ट्रंप को संदेश भेजे कि...', वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर संकट, आया राजदूत का बयान

वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन के बाद क्यूबा भी सहमा हुआ है. इस बीच ट्रंप के अगले 'टारगेट्स' में शामिल क्यूबा की तरफ से बयान आया है. इसमें बताया गया है कि कैसे ट्रंप क्यूबा को अलग-थलग करने में जुटे हैं. ये भी कहा गया कि अमेरिका हर हफ्ते क्यूबा के खिलाफ कुछ न कुछ ऐलान कर रहा है.

ये बयान भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन अगुइलेरा की तरफ से आया है. उन्होंने कहा, 'हम कई सालों से ट्रंप के साथ काम कर रहे हैं. मुझे ट्रंप प्रशासन की पहली पारी (पहला टर्म) याद है जब क्यूबा के खिलाफ उनका बहुत सख्त एजेंडा था. उन चार वर्षों के दौरान, उनके प्रशासन ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को कुचलने के लिए 243 से ज्यादा आदेश दिए. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के सभी फैसलों को पलटने की कोशिश की.'

राजदूत जुआन की तरफ से आगे कहा गया, 'पड़ोसी होने के नाते... क्यूबा और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन ट्रंप के आने के बाद ऐसा नहीं हो पाया.'

जुआन के ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, 'दूसरे कार्यकाल में, ट्रंप प्रशासन के पहले फैसलों में से एक क्यूबा को उन देशों की सूची में फिर से शामिल करना था जिन पर आतंकवादियों को प्रायोजित करने का आरोप है. और यह पूरी तरह से गलत था. यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है क्योंकि क्यूबा ने कभी भी किसी अन्य देश के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है. हमारे लिए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में अमेरिका के प्रभुत्व के कारण विदेशों में किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन करना बहुत मुश्किल है. इसलिए क्यूबा के लिए दुनिया के साथ सामान्य संबंध बनाए रखना कठिन है.'

उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद, हर हफ्ते वे (ट्रंप) क्यूबा के खिलाफ नए आदेशों का ऐलान कर रहे हैं क्योंकि उनका मकसद क्यूबा को आर्थिक रूप से संकट में डालना, क्यूबा की अर्थव्यवस्था की किसी भी वित्तीय आय को रोकना है. उदाहरण के लिए, वे क्यूबा को होने वाली सभी पुरानी आपूर्ति पर रोक लगा रहे हैं, न केवल वेनेजुएला से, बल्कि रूस से, और अन्य सभी देशों से भी. साथ ही, अमेरिकियों के क्यूबा जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.'

भारत से जुड़े सवाल पर क्या बोले राजदूत

इस सवाल पर कि क्या भारत को संकट के समाधान में हिस्सा लेना चाहिए, उन्होंने कहा, 'मैं यह सुझाव भी नहीं दे सकता कि क्या करना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई अमेरिकी सरकार को यह संदेश भेजकर योगदान दे सकता है कि सैन्य आक्रामकता, किसी संप्रभु देश के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कभी भी आसान नहीं होगी और न ही यह हमारी लंबित समस्याओं को हल करने या समझने का कोई तरीका होगा, न तो वेनेजुएला के साथ, न ही क्यूबा के साथ.'

ट्रंप ने कहा- क्यूबा इज 'फेलिंग नेशन'

बता दें कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बनाया है. इसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड, कोलंबिया और क्यूबा को धमकी दी थी. क्यूबा के लिए ट्रंप ने कहा था कि वो 'फेलिंग नेशन' है. उन्होंने कहा था, 'क्यूबा को अब वेनेजुएला से तेल और आय नहीं मिल रही, इसलिए यह खुद ही ढह जाएगा और अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ेगी.'

