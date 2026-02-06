scorecardresearch
 
'रात में मिलने बुलाया...', एपस्टीन फाइल्स में फंसे भारतीय मूल के गुरु पर नाबालिग ने लगाया आरोप

वेलनेस आइकन दीपक चोपड़ा पर आर्टिस्ट सेव्दा रूबेंस ने आरोप लगाए हैं कि 16 साल की उम्र में मेडिटेशन प्रोग्राम के दौरान उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया. इसके अलावा, जेफरी एपस्टीन से जुड़े ईमेल्स में भी दीपक चोपड़ा का नाम सामने आया है.

दीपक चोपड़ा का नाम एपस्टीन फाइल्स में भी आया है
भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और वेलनेस आइकन दीपक चोपड़ा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर सेव्दा रूबेंस ने आरोप लगाया है कि जब वो 16 साल की थीं तब उनके साथ दीपक चोपड़ा ने कथित तौर पर गलत व्यवहार किया था. उन्होंने बताया कि एक मेडिटेशन प्रोग्राम के दौरान चोपड़ा ने उन्हें रात में मिलने बुलाया.

सेव्दा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर चोपड़ा पर आरोप लगाए हैं जो अब वायरल हो रहा है. पोस्ट पर अब तक 19 लाख से ज्यादा व्यूज हैं.

बदनाम फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन से जुड़े ईमेल्स में भी दीपक चोपड़ा का नाम आया है. एक साथ दो जगहों पर दीपक चोपड़ा का नाम आने के बाद पावर, सेलिब्रिटी संस्कृति और आध्यात्मिक क्षेत्रों में जवाबदेही को लेकर बहस छिड़ गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और ग्लोबल वेलनेस फोरम्स पर लोग इस पर खूब सवाल उठा रहे हैं. कई लोगों ने प्रभावशाली पुरुष गुरुओं और उनके युवा फॉलोवर्स के बीच संबंधों पर सवाल उठाए हैं.

दीपक चोपड़ा ने नाबालिग को पर्सनल नबंर दिया और रात में मिलने को कहा

एपस्टीन से जुड़े इमेल्स में नाम आने के बाद दीपक चोपड़ा ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी थी. उनकी प्रतिक्रिया पर रूबेंस ने लिखा कि मेडिटेशन प्रोग्राम के दौरान चोपड़ा ने कथित तौर पर उन्हें अपना पर्सनल नंबर दिया और देर रात पर्सनली मिलने के लिए कहा. रूबेंस के मुताबिक, उनकी बातें सुनकर वो बहुत असहज हो गईं. उन्होंने मना कर दिया और वो वहां से चली गईं.

उन्होंने लिखा, 'पुरुष गुरु महज एक बनाई हुई छवि होते हैं, लेकिन समझदार लड़कियां सच में होती हैं. (Male gurus are a construct. Smart girls are real).' उनकी यह लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और कुछ ही घंटों में इस पर हजारों लाइक्स आए.

कई और महिलाएं भी आईं सामने

कई महिलाओं ने कहा कि रूबेंस की तरह उन्होंने भी आध्यात्मिक या वेलनेस स्पेस में ऐसा ही अनुभव किया है. एक यूजर ने लिखा, 'यही वजह है कि सेलिब्रिटी गुरु खतरनाक हो सकते हैं. उनके पास सत्ता होती है लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती.'

अपने वायरल पोस्ट के साथ एक थ्रेड में रूबेंस ने काफी बातें लिखी हैं. उन्होंने लिखा, '16 साल की उम्र में मैंने माता-पिता का घर छोड़ दिया, एक छोटे से अटारी कमरे में रहने लगी और खुद को संभालने के लिए कई नौकरियां कीं. मेरी जिंदगी में कोई ठहराव नहीं था, मुझे कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था.'

उन्होंने बताया कि वो अकेले रहती थीं और इस वजह से हमेशा सतर्क रहीं. वो नशे से दूर रहती थीं और ऐसे पुरुषों को पहचानना सीख चुकी थीं, जिन्हें वो असुरक्षित मानती थीं. उन्होंने लिखा, 'मुझे याद है कि मैं कैसे बहुत आसानी से समझ जाती थी कि कौन सा पुरुष मेरे लिए खतरा है. पीछे मुड़कर देखती हूं तो हैरानी होती है कि मैं कभी उनके जाल में नहीं फंसी.'

जेफ्री एपस्टीन से जुड़े इमेल्स में दीपक चोपड़ा को लेकर क्या है?

दीपक चोपड़ा से जुड़े विवाद को और हवा तब मिली जब जेफ्री एपस्टीन से संबंधित हाल ही में जारी ईमेल्स में चोपड़ा का नाम सामने आया. 2016 से 2019 के बीच के इन ईमेल्स में दोस्ताना बातचीत हुई है, आर्टिकल्स शेयर हुए हैं और सोशल प्लान पर चर्चा हुई है. ये सब तब हुआ जब एपस्टीन कई मामलों में सजा काट रहा था.

एक ईमेल में किसी मुकदमे के खारिज होने की खबर पर चोपड़ा ने 'गुड' रिप्लाई किया था जिसे लेकर अब उनकी खूब आलोचना हो रही है. एक अन्य मेल में दोनों हल्की-फुल्की बातचीत करते दिखे हैं. बातचीत के लहजे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एक आध्यात्मिक नेता इस तरह से कैसे बात कर सकता है. 

हालांकि, इन डॉक्यूमेंट्स में चोपड़ा पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन संदेशों का लहजा खराब है और यह बातचीत उस समय हुई है जब एपस्टीन कई मामलों में दोषी पाया गया था.

एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए चोपड़ा ने कहा कि एपस्टीन से उनका संपर्क बेहद कम था. अपने ट्वीट में उन्होंने किसी भी तरह के शोषण की निंदा की और एपस्टीन से जुड़े अपने कुछ मैसेज के लहजे पर खेद जताया.

कौन हैं सेव्दा रूबेंस

सेव्दा रूबेंस एक आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं, जो खुद को 'स्ट्रेट एज' बताती हैं और हेल्थ इनोवेशन पर काम करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो इन दिनों cycles.health नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और ऑनलाइन वेलनेस, अंतर्ज्ञान और पर्सनल बाउंड्री पर खुलकर बात करती हैं.

दीपक चोपड़ा ने अब तक रूबेंस के आरोप पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

