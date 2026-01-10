डील भी अमेरिका से, बेचेगा भी वही... वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप ने तैयार कर लिया प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि वह जल्द ही एक डील करेंगे, जिसमें यह तय होगा कि कौन सी अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला जा सकती हैं और वहां के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को फिर से बना सकती हैं. तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम 100 अरब डॉलर खर्च करेंगी.

इस मीटिंग के दौरान ही ट्रंप ने वेनेजुएला में चलाए गए ऑपरेशन को लेकर सेना की तारीफ भी की. ट्रंप ने कहा कि मैं मिलिट्री का धन्यवाद देना चाहता हूं. उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया.

ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अब वेनेजुएला के तेल पर वेनेजुएला का कोई हक नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां सीधे अमेरिका से डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं. उन्होंने कहा कि वह तय करेंगे कि कौन सी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी.

उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से कल अमेरिका को 3 करोड़ बैरल तेल मिला था. उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगले हफ्ते तेल कंपनियों के साथ एक और मीटिंग की जाएगी.

वेनेजुएला के तेल पर क्या बोले ट्रंप?

व्हाइट हाउस में अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा, 'हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये कंपनियां वेनेजुएला की खराब हो चुकी तेल इंडस्ट्री को फिर से बनाने में कैसे मदद कर सकती हैं और लाखों बैरल तेल का प्रोडक्शन करके अमेरिका, वेनेजुएला और पूरी दुनिया को फायदा पहुंचा सकती हैं.'

#WATCH | In a meeting with Executives from US Oil companies to boost Venezuelan oil production, US President Donald Trump says, "We're going to discuss how these great American companies can help rapidly rebuild Venezuela's dilapidated oil industry and bring millions of barrels… pic.twitter.com/LZkysZ4OaA — ANI (@ANI) January 9, 2026

उन्होंने कहा, 'हम तय करेंगे कि कौनसी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगे. वेनेजुएला बहुत कामयाब होने वाला है और अमेरिका के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम तेल के मामले में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे.'

वेनेजुएला में ऑपरेशन पर क्या कहा?

अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया था. दोनों को अमेरिका की ब्रुकलिन जेल में रखा गया है. इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला को अब अमेरिका ही चलाएगा.

शुक्रवार को तेल कंपनियों के साथ मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर इस ऑपरेशन का जिक्र किया और अमेरिकी सैनिकों की तारीफ की.

ट्रंप ने कहा, 'अमेरिकी सेना ने अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया और अमेरिाक खिलाफ अपने अपराधों के लिए तानाशाह निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया. उसने लाखों लोगों को मारा और बाइडेन की खुली बॉर्डर पॉलिसी के कारण ड्रग डीलरों और नशेड़ियों को बिना रोक-टोक हमारे देश में आने दिया.'

#WATCH | In a meeting with Executives from US Oil companies to boost Venezuelan oil production, US President Donald Trump says, "The US armed forces performed the biggest military operations in American history, apprehending the outlaw dictator Nicolás Maduro for his crimes… pic.twitter.com/O4EEtljYVc — ANI (@ANI) January 9, 2026

उन्होंने कहा, 'मादुरो के जाने से दोनों देशों का एक शानदार भविष्य होगा. इससे अमेरिका को जो फायदे होंगे, उनमें से एक ये होगा कि एनर्जी की कीमतें और भी कम हो जाएंगी. दशकों पहले अमेरिका बहुत खर्च करके वेनेजुएला का तेल उद्योग बनाया था लेकिन वो संपत्तियां हमसे छीन ली गई थीं.'

100 अरब डॉलर खर्च करेंगी अमेरिकी कंपनियां

ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के तेल उद्योग को फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियां वहां 100 अरब डॉलर खर्च करेंगी. उन्होंने ये भी साफ किया कि ये सरकार का पैसा नहीं होगा.

उन्होंने कहा, 'हमारी बड़ी तेल कंपनियां अपने पैसे से कम से कम 100 अरब डॉलर खर्च कर रही हैं. ये सरकार के पैसे नहीं हैं. ये पैसा जरूरी क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए खर्च होगा.'

ट्रंप ने कहा कि 'वेनेजुएला भी इस बात पर सहमत हो गया है कि अमेरिका तुरंत 5 करोड़ बैरल तक कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा जो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा. हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. सभी कंपनियां वेनेजुएला को फिर से पटरी पर लाने और उसकी अर्थव्यवस्था को बहाल करने में महत्वपूर्ण पार्टनर होंगी.' उन्होंने दावा किया कि इससे वेनेजुएला और अमेरिकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा दौलत पैदा होगी.

