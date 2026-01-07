scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ताइवान का दावा- चीन के 9 एयरक्राफ्ट ने पार की रेड लाइन, 6 वेसेल और 1 शिप एक्टिव, क्या छिड़ेगी जंग?

ताइवान ने चीनी सेना पर अपनी वायु सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाया है. ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पीएलए के नौ एयरक्राफ्ट सीमा पार कर उसके वायु क्षेत्र में घुसे.

Advertisement
X
चीन ताइवान में बढ़ा तनाव (Photo:X/@TaiwanMonitor)
चीन ताइवान में बढ़ा तनाव (Photo:X/@TaiwanMonitor)

चीन और ताइवान के बीच पिछले कुछ महीनों से जारी तनाव और गहराता जा रहा है. तनाव के बीच ताइवान ने चीन पर जलडमरूमध्य की रेखा पार करने का आरोप लगाया है. ताइवान ने दावा किया है कि चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के नौ एयरक्राफ्ट सीमा पार कर उसके वायु क्षेत्र में घुस आए. ताइवान ने कहा है कि जरूरी प्रतिक्रिया दी गई है.

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर बयान जारी किया है. ताइवानी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास पीएलए के 11 विमान, पीएलए की नेवी के छह जहाज और एक अन्य चीनी जहाज एक्टिव पाए गए. ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीएलए के 11 में से नौ विमान जलडमरूमध्य की रेड लाइन पार कर ताइवानी क्षेत्र में भी घुसे.

ताइवान का दावा है कि चीनी सेना के विमानों ने देश के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया. स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जरूरी जवाब भी दिया गया है. ताइवान की ओर से यह दावा ऐसे समय में किया गया है, जब पिछले कुछ महीनों से चीन लगातार उसे डराने की कोशिशें कर रहा है. भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने भी हाल ही में ताइवान को लेकर सख्त रुख दोहराया था.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump, Xi Jinping
शी जिनपिंग क्या ताइवान के लिए डोनाल्ड ट्रंप का 'वेनेजुएला फॉर्मूला' अपना सकते हैं?
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से दुनियाभर में टेंशन, क्या और भीषण होंगे वैश्विक टकराव?
China-Taiwan conflict
'ताइवान हमेशा से चीन का... हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता', बोले चीनी राजदूत
ताइवान ने जारी किया सैन्य वीडियो. (Photo: Screengrab)
चारों तरफ से रॉकेट दाग रहा था चीन, जवाब में ताइवान ने वीडियो जारी कर उड़ा दिए ड्रैगन के होश
taiwan news
'ताइवान को चीन में मिलाना हमारा मिशन...', ड्रैगन ने आईलैंड की सरहदों को रॉकेटों से पाट दिया
Advertisement

यह भी पढ़ें: शी जिनपिंग क्या ताइवान के लिए डोनाल्ड ट्रंप का 'वेनेजुएला फॉर्मूला' अपना सकते हैं?

भारत में चीनी राजदूत ने दावा किया था कि प्राचीन काल से ही ताइवान, चीन का का अंग रहा है. इतिहास और कानूनी तथ्य पूरी तरह स्पष्ट हैं और इस पर कोई विवाद नहीं है. पीआरसी सरकार को ताइवान समेत पूरे चीन पर संप्रभुता प्राप्त है. उन्होंने कहा था कि ताइवान गृह युद्ध और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप के कारण जलडमरूमध्य के दोनों किनारों के बीच राजनीतिक टकराव की स्थिति बना रहा है, लेकिन इसका चीन की संप्रभुता परर कोई असर नहीं पड़ा. ताइवान, चीन का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा.

यह भी पढ़ें: चारों तरफ से घेरकर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहा था चीन, जवाब में ताइवान ने वीडियो जारी कर उड़ा दिए ड्रैगन के होश

अमेरिकी रिपोर्ट में क्या

अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के ड्राफ्ट में चीन-ताइवान संघर्ष की आशंका जताई गई है. अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान पर चीन अगर समुद्री हमला करता है, तो उसके एक लाख सैनिक मारे जा सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ताइवान के किनमेन और मत्सू द्वीप पर कब्जा कर सकता है. यह रिपोर्ट जर्मन मार्श फंड ने जारी किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement