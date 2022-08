68 फाइटर जेट, 13 जहाजों से घेरा... ताइवान के इतने पास कभी नहीं हुई चीन की ड्रिल, US को भी चेताया

चीन और ताइवान के बीच की तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. ताइवान को चीन हर तरफ से घेर चुका है और उसके निशाने पर छह अहम पोर्ट (बंदरगाह) हैं. LIVE फायर ड्रिल के नाम पर जिस तरह चीन ताइवान को धमकाने और डराने की कोशिशों में लगा है, वह साफ देखा जा सकता है. लेकिन ताइवान झुकता नहीं दिख रहा है. दूसरी तरफ अमेरिका की भी हर घटनाक्रम पर नजर है.

यूएस स्पीकर नेंसी पेलोसी के ताइवान जाने से भड़के चीन ने शुक्रवार को भी युद्ध अभ्यास किया. इसमें 68 एयरक्राफट, 13 जहाज ताइवान के पास समुद्र में उड़ाए गए. ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने जलसंधि का उल्लंघन करते हुए चीन-ताइवान के बीच की जो रेखा है उसको पार किया है. ताइवान का आरोप है कि ऐसा करके चीन यथास्थिति को बदलने की कोशिश में लगा है.

बंदरगाह निशाने पर, 20 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री

चीन ताइवान को छह तरफ से घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है. ऐसा करके वह उसके अहम बंदरगाहों का रास्ता रोकना चाहता है. इसमें Kaohsiung, Taichung, Taipei, Keelung, Suao and Hualien पोर्ट चीन के निशाने पर है. जिस जोन में चीन फायर ड्रिल कर रहा है वह ताइवान की तटरेखा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है. चीनी मिलिट्री के हेलिकॉप्टर Pingtan island के पास उड़ते भी देख गए. यह Fujian प्रांत में मौजूद चीन का बिल्कुल अंतिम छोर है.

The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) on Friday conducted joint combat exercises and training around the Taiwan Island pic.twitter.com/IbvSFyyWQA