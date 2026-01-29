scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कितना भी आगे बढ़ जाए चीन दूसरों के लिए खतरा नहीं बनेगा...', ब्रिटिश PM से बोले जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिटेन के पीएम की मेजबानी करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून तभी सच में असरदार हो सकता है जब सभी देश इसका पालन करें. राष्ट्रपति शी ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि अगर बड़े देश ऐसा करेंगे नहीं तो दुनिया में जंगल का कानून चलेगा. विश्व व्यवस्था जंगल राज में चली जाएगी. 

Advertisement
X
ब्रिटिश पीएम कीर स्टॉर्मर चीन के दौरे पर हैं. (Photo: ITG)
ब्रिटिश पीएम कीर स्टॉर्मर चीन के दौरे पर हैं. (Photo: ITG)

ऐसे समय में जब दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने फैसले से परेशान और आतंकित है, ऐसे माहौल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को विश्वास में लेने की कोशिश की है. शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए और विकास कर ले, वह कभी भी दूसरे देशों के लिए खतरा नहीं बनेगा. 

चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बीजिंग में ब्रिटेन के राष्ट्रपति कीयर स्टॉर्मर की मेजबानी कर रहे थे. 

बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांतिपूर्ण विकास के प्रति चीन की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि चीन ने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया और न ही किसी दूसरे देश की एक इंच जमीन पर कब्ज़ा किया है. जिनपिंग ने कहा कि चीन कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी विकास क्यों न कर ले, चीन कभी दूसरे देशों के लिए खतरा नहीं बनेगा.

सम्बंधित ख़बरें

हाल में भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ. (Photo- Pexels)
अमेरिका से खटपट के बीच भारत की एंट्री, लेकिन चीन को लेकर यूरोप क्यों रहता आया सतर्क?
xi jinping
'भारत-चीन अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझीदार', गणतंत्र दिवस पर जिनपिंग ने दी बधाई
Xi Jinping
वफादार सेना बनाने की जद्दोजहद में जिनपिंग... सबसे करीबी आर्मी जनरल को भी नहीं छोड़ा
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात, देखें दुनिया आजतक
Keir Starmer, Xi Jinping
ट्रंप की दबंगई के बीच चीन पहुंच स्टार्मर, जिनपिंग संग क्या हो रही बात?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर से कहा कि दोनों देशों को फ्री ट्रेड के समर्थक होने के नाते, मिलकर सच्चे मल्टीलेटरलिज़्म की वकालत और प्रैक्टिस करनी चाहिए.

राष्ट्रपति शी ने ये बातें बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ़ द पीपल में स्टॉर्मर  के साथ अपनी मुलाकात के दौरान कहीं. स्टॉर्मर आठ साल में चीन आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ट्रंप की दबंगई के बीच साथ छोड़ रहे करीबी, जिनपिंग से मिलकर अब ब्रिटिश PM स्टार्मर ने क्या कह दिया

जिनपिंग ने बहुपक्षवाद, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जोरदार पैरवी की. सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार राष्ट्रपति शी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून तभी सच में असरदार हो सकता है जब सभी देश इसका पालन करें.

राष्ट्रपति शी ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि बड़े देशों को खासकर इसमें आगे आना चाहिए नहीं तो दुनिया में जंगल का कानून चलेगा. विश्व व्यवस्था जंगल राज में चली जाएगी. 

स्टॉर्मर के साथ ब्रिटेन के लगभग 60 सबसे बड़े बिज़नेस और कल्चरल संगठनों का एक डेलीगेशन है जो चीन आया है. ब्रिटिश पीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन में उनके लिए नई पार्टनरशिप बनेंगी और नए मौके मिलेंगे.

प्रधानमंत्री स्टॉर्मर ने कहा, "देश में ग्रोथ और खुशहाली सीधे तौर पर विदेशों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ हमारे जुड़ाव से जुड़ी है."

ब्रिटेन ने कहा कि PM स्टॉर्मर चीन के साथ एक नया बॉर्डर सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेंगे ताकि स्मगलिंग गैंग्स द्वारा अवैध रूप से प्रवासियों को UK में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी-निर्मित छोटी नावों के पार्ट्स के फ्लो को रोका जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement