'कितना भी आगे बढ़ जाए चीन दूसरों के लिए खतरा नहीं बनेगा...', ब्रिटिश PM से बोले जिनपिंग

ऐसे समय में जब दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने फैसले से परेशान और आतंकित है, ऐसे माहौल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को विश्वास में लेने की कोशिश की है. शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए और विकास कर ले, वह कभी भी दूसरे देशों के लिए खतरा नहीं बनेगा.

चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बीजिंग में ब्रिटेन के राष्ट्रपति कीयर स्टॉर्मर की मेजबानी कर रहे थे.

बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांतिपूर्ण विकास के प्रति चीन की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि चीन ने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया और न ही किसी दूसरे देश की एक इंच जमीन पर कब्ज़ा किया है. जिनपिंग ने कहा कि चीन कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी विकास क्यों न कर ले, चीन कभी दूसरे देशों के लिए खतरा नहीं बनेगा.

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर से कहा कि दोनों देशों को फ्री ट्रेड के समर्थक होने के नाते, मिलकर सच्चे मल्टीलेटरलिज़्म की वकालत और प्रैक्टिस करनी चाहिए.

राष्ट्रपति शी ने ये बातें बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ़ द पीपल में स्टॉर्मर के साथ अपनी मुलाकात के दौरान कहीं. स्टॉर्मर आठ साल में चीन आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं.

जिनपिंग ने बहुपक्षवाद, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जोरदार पैरवी की. सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार राष्ट्रपति शी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून तभी सच में असरदार हो सकता है जब सभी देश इसका पालन करें.

राष्ट्रपति शी ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि बड़े देशों को खासकर इसमें आगे आना चाहिए नहीं तो दुनिया में जंगल का कानून चलेगा. विश्व व्यवस्था जंगल राज में चली जाएगी.

स्टॉर्मर के साथ ब्रिटेन के लगभग 60 सबसे बड़े बिज़नेस और कल्चरल संगठनों का एक डेलीगेशन है जो चीन आया है. ब्रिटिश पीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन में उनके लिए नई पार्टनरशिप बनेंगी और नए मौके मिलेंगे.

प्रधानमंत्री स्टॉर्मर ने कहा, "देश में ग्रोथ और खुशहाली सीधे तौर पर विदेशों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ हमारे जुड़ाव से जुड़ी है."

ब्रिटेन ने कहा कि PM स्टॉर्मर चीन के साथ एक नया बॉर्डर सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेंगे ताकि स्मगलिंग गैंग्स द्वारा अवैध रूप से प्रवासियों को UK में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी-निर्मित छोटी नावों के पार्ट्स के फ्लो को रोका जा सके.

