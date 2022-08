भारत-यूएस के सैन्य अभ्यास से चिढ़े चीन ने छोड़ी मिसाइल, जानिए इसकी ताकत और रेंज

चीन चिढ़ा हुआ है. भारत और अमेरिका के संयुक्त मिलिट्री अभ्यास से. हाल ही में वज्र प्रहार नाम का मिलिट्री ड्रिल भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस ने किया. अक्टूबर में फिर दोनों देश चीन की सीमा के आसपास सैन्य अभ्यास कर सकते हैं. इसलिए चीन के शिनजियांग मिलिट्री कमांड ने अपनी मिसाइल का हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किया है.

चीन ने जिस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है, उसका नाम है HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम. यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है. चीन के सरकारी मीडिया संस्थान CCTV ने इसके परीक्षण का वीडियो बनाया. जिसमें एक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके पर इस एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल छोड़ी जा रही है.

रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि जो वीडियो फुटेज सामने आया है, उसे देखकर लगता है कि चीन ने HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है. यह एक ही गाड़ी पर सेट होने वाला सिस्टम है. आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है. यह बेहद सटीक है. एक रक्षा एक्सपर्ट ने कहा कि चीन ने भारत से चल रहे सीमा विवाद को लेकर यह मिसाइल दागी है.

