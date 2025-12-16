scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

युवाओं की कमर तोड़ रही महंगाई, कनाडा में कर्ज़ में डूबे 35 साल से कम उम्र के लोग

महंगाई, ऊंचा किराया और आसान क्रेडिट ने कनाडा के युवाओं को भारी वित्तीय दबाव में डाल दिया है. हालात ऐसे हैं कि बड़ी संख्या में युवा अब कर्ज़ राहत सेवाओं की ओर रुख कर रहे हैं.

Advertisement
X
कनाडा के युवा हर महीने पैसों की जंग लड़ रहे हैं (Photo-AI)
कनाडा के युवा हर महीने पैसों की जंग लड़ रहे हैं (Photo-AI)

कनाडा का युवा इन दिनों पैसों को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं. बढ़ते खर्च और सीमित कमाई के बीच कई युवा कर्ज़ के सहारे ज़िंदगी चला रहे हैं. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 35 साल से कम उम्र के युवाओं में कर्ज़ का बोझ लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग क्रेडिट कार्ड, लोन और अन्य बिलों का भुगतान समय पर नहीं कर पा रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत ने युवाओं की कमाई और खर्च के बीच का संतुलन बिगाड़ दिया है. दरअसल, बीते कुछ सालों में किराया, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी बिलों में तेज़ बढ़ोतरी हुई है. वहीं, युवाओं की आय में उतनी तेज़ी से इज़ाफ़ा नहीं हुआ. इसका नतीजा ये हुआ कि रोज़मर्रा के खर्च पूरे करने के लिए उन्हें कर्ज़ का सहारा लेना पड़ रहा है.

“Buy Now, Pay Later” ने बढ़ाई मुश्किल

सम्बंधित ख़बरें

Delhi AQI
'जहरीली हवा से बचकर...', दिल्ली को लेकर ब्रिटेन-कनाडा-सिंगापुर ने अपने टूरिस्ट्स को जारी की एडवाइजरी 
canada emergency department in hospitals
कनाडा में हेल्थकेयर ओवरलोड, इमरजेंसी में भी लंबा इंतज़ार... 5 लाख मरीज बिना इलाज लौटे 
AI Doctor
डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा कनाडा, विदेशी डॉक्टरों के लिए खोला फास्ट-ट्रैक PR मार्ग 
Kapil Sharma Cafe
कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग केस में लॉरेंस गैंग के 3 शूटर्स की पहचान 
Justin Trudeau and Katy Perry
"कैटी और मैं..." कंफर्म हुआ जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी का रिश्ता? नई पोस्ट ने बढ़ाई हलचल 

रिपोर्ट में बताया गया है कि “Buy Now, Pay Later” जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल युवाओं में तेज़ी से बढ़ा है. हालांकि शुरुआत में ये सेवाएं आसान लगती हैं, लेकिन बाद में बिल पेमेंट और ब्याज के कारण कुल कर्ज़ तेजी से बढ़ जाता है.

स्टूडेंट लोन और हाउसिंग संकट

कई युवा अभी भी स्टूडेंट लोन चुका रहे हैं, वहीं घर खरीदना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है. मजबूरी में किराए पर रहने से उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता है, जिससे बचत और बिल भुगतान दोनों प्रभावित होते हैं.

Advertisement

बिल न भर पाने से बढ़ रहा मानसिक तनाव

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, भुगतान न कर पाने का सीधा असर युवाओं के क्रेडिट स्कोर पर पड़ रहा है. इससे भविष्य में लोन लेना और भी मुश्किल हो सकता है. इसके साथ ही आर्थिक अनिश्चितता के कारण तनाव, चिंता और मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है.

कर्ज़ राहत सेवाओं की ओर रुख

हालात बिगड़ने पर कई युवा अब Debt Relief और Credit Counselling सेवाओं की मदद ले रहे हैं, ताकि वे अपने कर्ज़ को दोबारा व्यवस्थित कर सकें और भुगतान योजना बना सकें. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते सरकार और वित्तीय संस्थानों ने कदम नहीं उठाए, तो युवाओं का यह कर्ज़ संकट लंबी अवधि की सामाजिक और आर्थिक समस्या बन सकता है.

यहां बढ़ती महंगाई, अस्थिर नौकरियों और आसान क्रेडिट कार्ड ने उन्हें कर्ज़ के जाल में फंसा दिया है. मौजूदा हालात यह संकेत देते हैं कि युवाओं को आर्थिक राहत और बेहतर नीतिगत समर्थन की सख्त ज़रूरत है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement