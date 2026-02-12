भारतीयों के लिए विदेश में बना था फर्जी थाना, लगी थी गांधीजी की फोटो... ऐसे चल रहा था 'डिजिटल अरेस्ट' का खेल!

कंबोडिया में पिछले हफ्तों में लगभग 200 स्कैम सेंटर (ठगी के केंद्र) बंद कर दिए गए हैं. सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत इन हाई-टेक ऑपरेशनों को रोकने की कोशिश की गई. ये स्कैम के जरिए दुनिया भर के लोगों को ठग रहे थे.

कंबोडिया के ऑनलाइन घोटाले विरोधी आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री छय सिनारिथ ने कहा, 'हमने अब तक लगभग 190 ठिकानों को सील कर दिया है.' पिछले साल अमेरिका और चीन ने एक चीनी मूल के कथित स्कैम किंगपिन (सरगना) के खिलाफ सख्त अंतरराष्ट्रीय कदम उठाए, जिसके बाद कंबोडिया में ये अभियान शुरू किया गया.

निर्वासन अधिकारी के मुताबिक, स्कैम से जुड़े 173 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही 11,000 कर्मचारियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है. हाल के कुछ दिनों में इन परिसरों से हजारों कर्मचारी भाग चुके हैं.

फेक भारतीय पुलिस स्टेशन मौजूद

वियतनाम सीमा के पास कंपोट स्थित एक विशाल परिसर 'माय कैसीनो' में पत्रकारों को बड़े-बड़े वर्क-रूम दिखाए गए. वहां कंप्यूटरों की कतारें थीं और मेजों पर ऐसे दस्तावेज बिखरे पड़े थे जिनमें थाईलैंड के लोगों को ठगने के निर्देश लिखे थे. वहां फोन कॉल के लिए स्टूडियो बूथ और एक फेक भारतीय पुलिस स्टेशन भी बनाया गया था.

रातोरात फरार हुए हजारों कर्मचारी

हालांकि, 'माय कैसीनो' परिसर में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी. कथित बॉस और टाइकून ली कुओंग की हिरासत के बाद वहां काम करने वाले सभी लोग भाग गए. कंपोट प्रांत के पुलिस प्रमुख माओ चानमोथुरिथ ने कहा, 'पूरे प्रांत में हमारे पास सिर्फ 1,000 पुलिसकर्मी और 300 सैन्य पुलिसकर्मी हैं. हम उन्हें नहीं रोक सके क्योंकि जब वो यहां से भागे तो उनकी संख्या 6,000 से 7,000 के बीच थी.'

