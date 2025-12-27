बांग्लादेश में रॉक सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला, भीड़ ने मचाया उत्पात, 20 घायल

बांग्लादेश के फरीदपुर में देश के सबसे बड़े रॉक स्टार जेम्स उर्फ नागर बाउल के कॉन्सर्ट पर शुक्रवार रात इस्लामिस्ट भीड़ ने हमला कर दिया. यह हमला फरीदपुर जिला स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के दौरान हुआ, जहां जेम्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

जानकारी के मुताबिक, जेम्स रात करीब साढ़े नौ बजे मंच पर आने वाले थे. लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले बाहरी लोगों का एक समूह जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश करने लगा. सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों द्वारा रोके जाने पर भीड़ उग्र हो गई और स्टेज की ओर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं.

हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकांश फरीदपुर जिला स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं. हमलावरों ने मंच पर कब्जा करने की भी कोशिश की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत आयोजनों के खिलाफ नारेबाजी की. हालात इतने बिगड़ गए कि जेम्स को तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा.

विरोध के बाद हमलावर पीछे हटे

छात्रों ने भीड़ का विरोध किया, जिसके बाद हमलावर पीछे हटे. हालांकि, कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए रात करीब दस बजे आयोजन समिति के संयोजक डॉ. मोस्तफिजुर रहमान शमीम ने मंच से ऐलान किया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर जेम्स का कॉन्सर्ट रद्द किया जा रहा है.

कॉन्सर्ट की तैयारियां पूरी थी लेकिन हो गया हमला

कार्यक्रम की प्रचार और मीडिया उप-समिति के संयोजक राजिबुल हसन खान ने बताया कि कॉन्सर्ट के लिए सभी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन अचानक हुए इस हमले ने हालात बिगाड़ दिए. उन्होंने कहा कि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किसने और किस उद्देश्य से किया.

