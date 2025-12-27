Bangladesh Protest Live: उस्मान हादी की कब्र पर जाएंगे तारिक रहमान, आज दाखिल करेंगे नामांकन, पढ़ें बांग्लादेश का अपडेट

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद ढाका लौट आए हैं. बांग्लादेश में आगामी फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष की वतन वापसी से पार्टी का मनोबल बढ़ा है. हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान ऐसे समय में लौटे हैं जब देश अराजकता की चपेट में है. प्रधानमंत्री शेख हसीना का सत्ता से बेदखल होना,अल्पसंख्यक हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं, कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान शरीफ हादी की हत्या, उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन, मीडिया कार्यालयों और सांस्कृतिक समूहों पर हमले ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है.
शेख हसीना सरकार के खिलाफ उग्र छात्र आंदोलन के दम पर सत्ता में आई यूनुस की अंतरिम सरकार अब उसी लहर को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस कर रही है. हसीना की अवामी लीग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान हो गया है. संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता व्यक्त की है और यूनुस प्रशासन से मतदाताओं के चुनावी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के दो लोगों की लिंचिंग की घटनाओं ने भारत में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है. यहां पढ़ें बांग्लादेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का ताजा अपडेट
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बंगाल भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में मशाल जुलूस निकाला. प्रदर्शनकारियों ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाए.
#WATCH | Siliguri, Darjeeling | BJP workers held a torchlight rally against the atrocities being committed against minorities in Bangladesh. (26.12) pic.twitter.com/hF5HsM7yYs— ANI (@ANI) December 26, 2025
बांग्लादेश के मशहूर रॉकस्टार जेम्स का फरीदपुर में होने वाला एक म्यूजिक कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया, जब उपद्रवियों के एक समूह ने कार्यक्रम स्थल पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 15-20 छात्र घायल हो गए. यह कॉन्सर्ट फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला था. द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्सर्ट वेन्यू में एंट्री नहीं दिए जाने पर उपद्रवियों ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया और स्टेज पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद दर्शकों ने उनका प्रतिरोध किया.
शरीफ उस्मान हादी द्वारा स्थापित राजनीतिक मोर्चा 'इंकलाब मंच' ने घोषणा की है कि छात्र नेता की हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की गिरफ्तारी तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. इंकलाब मंच ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास, कैंटोनमेंट या जमुना की घेराबंदी करने की भी धमकी दी है.
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज राष्ट्रीय चुनावों के लिए बोगुरा-6 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इससे पहले रहमान ने कल बांग्लादेश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया था और वोटर आईडी कार्ड प्राप्त किया था.
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान आज ढाका में उस्मान हादी की कब्र पर जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. कट्टरपंथी छात्र नेता हादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने 12 दिसंबर को ढाका के पल्टन इलाके में गोली मार दी थी. उसे इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया, जहां उसकी 18 सिंबर को अस्पताल में मौत हो गई थी. उस्मान हादी भारत विरोधी था.