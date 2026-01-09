मोहम्मद यूनुस ने दिखाई हेकड़ी! भारत के लिए वीजा सर्विस कर दी सस्पेंड

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस वक्त जबरदस्त तनाव है. इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीजा सर्विसेस को सस्पेंड कर दिया है. विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहिद हुसैन ने बताया कि सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश ने भारत में अपने मिशनों को वीजा सर्विसेस सस्पेंड करने को कहा है.

एम तौहिद हुसैन ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'मैंने जो किया है, वह यह है कि मैंने भारत में अपने तीन मिशनों से कहा है कि वे फिलहाल अपने वीजा सेक्शन बंद रखें. यह एक सुरक्षा का मामला है.'

हुसैन की यह टिप्पणी तब आई जब कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन ने रातोरात वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी, जबकि नई दिल्ली और अगरतला में भी इसी तरह के कदम उठाए गए थे, जिसमें बिजनेस और वर्क वीजा को इस रोक के दायरे से बाहर रखा गया था. बांग्लादेश के मुंबई और चेन्नई में भी डिप्लोमेटिक मिशन हैं, जहां वीजा सर्विसेस चालू हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की ओर से लगाई गई वीजा बॉन्ड की शर्तों पर छूट पाने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशें भी की जाएंगी. हालांकि, उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये फैसला असामान्य नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश पर लागू नहीं किया गया था.

वहीं, पाकिस्तान के साथ JF-17 की खरीद को हो रही चर्चाओं पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं आज इसके बारे में नहीं बता सकता लेकिन बातचीत चल रही है. चीजें फाइनल होने के बाद आपको पता चल जाएगा.'

भारत ने पहले 5 अगस्त 2024 के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा पर प्रतिबंध लगाए थे. अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं.

