scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश-पाकिस्तान व्यापार में 20% बढ़ोतरी, जनवरी से शुरू होंगी ढाका-कराची सीधी उड़ानें

पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, विमानन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और चिकित्सा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई. पिछले साल की तुलना में व्यापार में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. दोनों देशों ने नए निवेश और जॉइंट वेंचर के अवसर तलाशने पर जोर दिया.

Advertisement
X
दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाने की पहल, यूनुस से मिले पाक उच्चायुक्त
दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाने की पहल, यूनुस से मिले पाक उच्चायुक्त

बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर ने रविवार को ढाका स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से शिष्टाचार मुलाकात की. मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और विमानन सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. इसके साथ ही सांस्कृतिक, शैक्षणिक और चिकित्सा क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी बातचीत की गई, ताकि दोनों दक्षिण एशियाई देशों के रिश्ते और बेहतर हो सकें.

पाकिस्तानी उच्चायुक्त इमरान हैदर ने बताया कि पिछले साल की तुलना में दोनों देशों के बीच व्यापार में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के कारोबारी नए निवेश के मौके तलाश रहे हैं. उन्होंने ये भी बताया कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी छात्र पाकिस्तान में उच्च शिक्षा के लिए रुचि दिखा रहे हैं, खासकर मेडिकल साइंस, नैनोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में.

इमरान हैदर ने कहा कि पाकिस्तान के प्रमुख अस्पतालों में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान ट्रांसप्लांट से जुड़े मेडिकल क्षेत्रों में ट्रेनिंग और पढ़ाई के अवसर देने के लिए तैयार है. चीफ एडवाइजर प्रो. मोहम्मद यूनुस ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संपर्कों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि सार्क देशों के बीच आपसी दौरे, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और लोगों के स्तर पर संपर्क बढ़ना बेहद जरूरी है.

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh army dhaka
क्रांति करने वाले छात्रों का साथ छोड़ गया 'गुरु', कहा- 1971 के दोषी जमात से गठबंधन कैसे?
Mahfuj Aalam and Nusrat Tabassum Resigns from NCP opposing alliance with Jamaat
शेख हसीना का तख्तापलट करने वाली NCP में नहीं थम रही कलह, दो और नेताओं का इस्तीफा
कहीं वर्चस्व की लड़ाई, तो कहीं सीमा विवाद... दुनिया पर मंडरा रहा गंभीर संकट
Jamaat supporters bangladesh
बांग्लादेश में राजनीतिक भूचाल! NCP ने जमात से मिलाया हाथ, कई बड़े चेहरे हुए अलग
Extremist violence in Bangladesh disrupts cultural events
बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम, यूनुस सरकार फेल
Advertisement

प्रो. यूनुस ने बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच व्यापार को और बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि इमरान हैदर के कार्यकाल में दोनों देश निवेश और जॉइंट वेंचर के नए रास्ते तलाशेंगे. पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने ये भी बताया कि ढाका-कराची के बीच सीधी उड़ानें जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है. इस बैठक में एसडीजी कोऑर्डिनेटर और सीनियर सेक्रेटरी लामिया मोर्शेद भी मौजूद थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement