हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भीड़ का तांडव, BNP नेता के घर में लगाई आग, जिंदा जली 7 साल की मासूम बेटी

बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा में लक्ष्मीपुर में BNP नेता के घर को आग लगा दी गई, जिसमें उसकी 7 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई. दो अन्य बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं देशभर में हिंसा, आगजनी और सांप्रदायिक घटनाओं से हालात बेहद तनावपूर्ण हैं. प्रशासन का कहना है कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

बांग्लादेश के कई हिस्सों में भारी हिंसा (Photo: PTI)
बांग्लादेश के कई हिस्सों में भारी हिंसा (Photo: PTI)

बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा अब बेहद भयावह मोड़ पर पहुंच गई है. ताजा घटना में एक BNP नेता के घर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें उसकी सात साल की मासूम बेटी जिंदा जल गई. यह दर्दनाक घटना देश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बढ़ती राजनीतिक हिंसा की डरावनी तस्वीर पेश कर रही है.

BNP नेता के घर पर हमला, बेटी की जिंदा जलकर मौत

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना लक्ष्मीपुर जिले में हुई, जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता बिलाल हुसैन के घर को शनिवार तड़के बाहर से ताला लगाकर आग लगा दी गई. बिलाल हुसैन भाबानीगंज यूनियन BNP के सहायक संगठन सचिव हैं. घटना के वक्त वह अपने घर में अपनी तीन बेटियों के साथ मौजूद थे.

इस आगजनी में बिलाल हुसैन की सबसे छोटी बेटी आयशा अख्तर (7) की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि उनकी दो अन्य बेटियां  सलमा अख्तर (16) और सामिया अख्तर (14) गंभीर रूप से झुलस गईं. बिलाल हुसैन भी आग में झुलस गए हैं. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, बेलाल हुसैन का इलाज लक्ष्मीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि उनकी दोनों घायल बेटियों को बेहतर इलाज के लिए ढाका भेजा गया है.

मीडिया हाउस और शेख मुजीब के आवास पर भी हमला

यह घटना शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद लगातार तीसरे दिन जारी हिंसा के दौरान हुई. हादी की मौत की पुष्टि गुरुवार रात सिंगापुर में हुई थी, जिसके बाद देशभर में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए. राजधानी ढाका समेत कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं. प्रदर्शनकारियों ने मीडिया संस्थानों  द डेली स्टार और प्रथोम आलो  की इमारतों को भी निशाना बनाया. इसके अलावा धानमंडी 32, जो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक आवास है, उस पर भी दोबारा हमला किया गया.

हादी की मौत के बाद तीसरे दिन भी बांग्लादेश में हिंसा

हिंसा का असर भारत विरोधी प्रदर्शनों तक फैल गया है. राजशाही और चटगांव में भारतीय मिशनों के बाहर प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं. वहीं, एक सांप्रदायिक घटना में भीड़ द्वारा एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की पुष्टि हुई है.

इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शरीफ उस्मान हादी की मौत पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और देशभर में विशेष प्रार्थनाओं के निर्देश दिए. हादी का अंतिम संस्कार शनिवार को ढाका यूनिवर्सिटी परिसर में भारी सुरक्षा के बीच किया गया. प्रशासन का कहना है कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं.

---- समाप्त ----
