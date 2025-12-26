'बांग्लादेश झूठी कहानियां गढ़ रहा', हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर भारत ने खारिज किए यूनुस सरकार के तर्क

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ी है. बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में दो हिंदुओं की लिंचिंग के मामले सामने आए. अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कट्टरंपथी तत्वों द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले अस्वीकार्य है. उम्मीद है कि दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा.

मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की निंदा करते हैं. हमने इसे लेकर बांग्लादेश के झूठे नैरेटिव की आलोचना करते हुए बयान भी दिए हैं. बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 घटनाएं हुई हैं.

एमईए ने बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी के सवाल पर कहा कि भारत, बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का स्वागत करता है और तारिक रहमान की वापसी को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत, बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने पर खड़ा है. हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहते हैं और वहां निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की मांग करते हैं.

बता दें कि बांग्लादेश में बुधवार देर रात एक और हिंदू शख्स की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. लेकिन इसे लेकर पुलिस और बांग्लादेश सरकार ने कहा था कि ग्रामीणों ने रंगदारी के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला.

बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक, मृतक का नाम अमृत मंडल उर्फ सम्राट है, जिसके खिलाफ उगाही और डराने-धमकाने के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि अमृत 'सम्राट बाहिनी' का मुखिया था. अमृत मंडल उर्फ ​​सम्राट (30) हुसैनडांगा के अक्षय मंडल का बेटा है. पुलिस ने सम्राट के एक सहयोगी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से एक पिस्तौल सहित हथियार बरामद किए गए हैं.

डेली स्टार के मुताबिक, पांग्शा सर्कल के सहायक पुलिस अधीक्षक देब्रता सरकार ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई है, जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता था. पुलिस को वह बेहद गंभीर स्थिति में मिला और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस का कहना है कि सम्राट के खिलाफ हत्या सहित दो मामले दर्ज थे. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सम्राट कथित तौर पर एक क्रिमिनल गैंग चला रहा था और उगाही में शामिल था. साथ ही अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल था. उनका दावा है कि वह लंबे समय से भारत में छिपा था और हाल ही में बांग्लादेश अपने गांव लौटा था.

बता दें कि यह घटना बांग्लादेश में दीपू चंद्र नाम के हिंदू शख्स की मॉब लिंचिंग के कुछ दिनों बाद हुई है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने दीपू चंद्र की लिंचिंग की निंदा करते हुए कहा था कि देश में भीड़ हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा की कोई जगह नहीं है.

