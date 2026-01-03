scorecardresearch
 
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला, भीड़ ने खंभे से बांधकर पीटा, हालत नाजुक

बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू व्यक्ति पर हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जाता है कि भीड़ द्वारा उसे खंभे में बांधकर पीटा गया. जिससे उसकी हालत गंभीर है.

बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं पर अत्याचार. (Photo: Representational )
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है. भीड़ ने चोरी के शक में एक भिखारी को खंभे से बांधकर पीट दिया. पीड़ित की पहचान सुमन के रूप में हुई है, जिसकी हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जाता है कि शुक्रवार को गाजीपुर के टोंगी में भीड़ ने सुमन को चोरी के शक में पीटा. फिर उसे एक खंभे से बांध दिया. इसके बाद भी लोगों ने उसकी पिटाई की.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. जबकि पीड़ित सुमन गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस के मुताबिक सुमन एक भिखारी है. उसके खिलाफ चोरी सहित किसी भी आपराधिक गतिविधि का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था. वह सिर्फ अपना पहला नाम सुमन बता पाया और उसकी पूरी पहचान अभी पता नहीं चल पाई है. क्योंकि उसकी हालत गंभीर है. शुरुआती नाम और शुरुआती पहचान के अनुसार वह बांग्लादेश में सड़कों पर रहने वाला एक हिंदू है. जो मांग कर अपना पेट पाल रहा था. 

खोकोन दास ने भी तोड़ा दम

बीते दिनों खोकोन दास नामक एक बांग्लादेशी हिंदू आदमी पर भीड़ ने चाकू से हमला कर दिया था. फिर उसे आग के हवाले भी कर दिया था. खुद को बचाने के लिए खोकोन दास तालाब में कूद गया था. लेकिन शनिवार को उसकी ढाका में इलाज के दौरान मौत हो गई.

खोकोन की मौत पर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक पोस्ट किया है. जिसमें कहा गया है कि दीपू चंद्र दास के बाद अब खोकोन दास की भी मौत हो गई. ये हमले हमें पश्चिम बंगाल की गंभीर स्थिति की याद दिलाते हैं. जहां पिछले साल मुर्शिदाबाद में हरगोबिंद दास और चंदन दास को एक इस्लामी भीड़ ने बेरहमी से काटकर मार डाला था. बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदुओं पर भयानक हमले लगातार जारी हैं. 
 
 

