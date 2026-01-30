scorecardresearch
 
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खत्म हुआ 14 साल का 'हवाई वनवास', कराची में लैंड हुई पहली फ्लाइट

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 14 साल बाद सीधी हवाई सेवा बहाल हो गई है. विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ढाका से कराची के लिए हफ्ते में दो उड़ानें संचालित करेगी. इससे पहले यात्रियों को दुबई या दोहा होकर लंबा सफर तय करना पड़ता था.

14 साल बाद ढाका-कराची डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है (Photo- Agency)
14 साल बाद ढाका-कराची डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है (Photo- Agency)

14 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी हवाई सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है. गुरुवार रात ढाका से कराची के लिए पहली डायरेक्ट फ्लाइट रवाना हुई जिससे दोनों देशों के बीच नॉन-स्टॉप एयर कनेक्टिविटी बहाल हो गई है.

गुरुवार को बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइंस द्वारा संचालित पहली उड़ान कराची के जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी, जहां उसका पारंपरिक जल सलामी के साथ स्वागत किया गया. यह वर्ष 2012 के बाद ढाका-कराची रूट पर पहली सीधी उड़ान है.

ढाका में आयोजित उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. इस मौके को यादगार बनाने के लिए कराची एयरपोर्ट पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया. एविएशन सूत्रों के मुताबिक, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस को फिलहाल 30 मार्च तक इस रूट पर उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई है.

हफ्ते में दो दिन मिलेगी सेवा

इस दौरान एयरलाइन सप्ताह में दो बार-गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी. ढाका से फ्लाइट रात 8 बजे रवाना होकर 11 बजे कराची पहुंचेगी, जबकि वापसी की उड़ान आधी रात 12 बजे कराची से उड़कर सुबह 4:20 बजे ढाका पहुंचेगी.

अब तक दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को दुबई या दोहा जैसे हब्स के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर निर्भर रहना पड़ता था. सीधी उड़ान शुरू होने से यात्रा समय कम होगा और व्यापार, पर्यटन व लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा मिलेगा.

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में धीरे-धीरे गर्मजोशी लौटती दिख रही है. सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली बांग्लादेशी सरकार ने 2012 में सीधी उड़ानों को रोक दिया था. अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट देखी गई है.

ढाका–कराची डायरेक्ट फ्लाइट बहाली पर बातचीत पिछले साल से चल रही थी. अगस्त 2025 में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के ढाका दौरे के दौरान इस योजना की औपचारिक घोषणा की गई थी. यह एक दशक से अधिक समय में दोनों देशों के बीच पहला उच्चस्तरीय राजनीतिक दौरा था.

---- समाप्त ----
