क्या खिचड़ी पक रही है... बांग्लादेश के वायुसेना चीफ ने आसिम मुनीर से क्यों की मुलाकात?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करीबियां बढ़ती जा रहीं हैं. इस बीच बांग्लादेशी वायुसेना के चीफ हसन महमूद खान ने आसिम मुनीर से मुलाकात की है.

बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख ने मुनीर से क्यों की मुलाकात (Photo: AP)
बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ है, तब से ही उसकी भारत से दूरी और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ती जा रहीं हैं. इस बीच खबर है कि बांग्लादेशी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने गुरुवार को पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर से मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की.

बांग्लादेशी सेना ने एक बयान में कहा कि रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में हुई बैठक के दौरान आपसी हित के मामलों, क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति और द्विपक्षीय रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई.

इसमें कहा गया है, 'दोनों पक्षों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के बीच पेशेवर सहयोग, प्रशिक्षण आदान-प्रदान और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया.'

बैठक के दौरान बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल ने आसिम मुनीर की तारीफ की. बयान में बताया गया है कि बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में उनके योगदान को लेकर पाकिस्तानी सेना की तारीफ की. वहीं, मुनीर ने बांग्लादेश के साथ स्थायी रक्षा संबंध बनाने की बात कही है.

नौसेना चीफ से भी मुलाकात

आसिम मुनीर के अलावा हसन महमूद खान ने पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी अलग से मुलाकात की. उन्होंने आपसी पेशेवर हित के मामलों, बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. बयान में कहा गया है कि हसन महमूद खान ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है.

इससे पहले बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की थी. बताया जा रहा है कि इस बैठक में JF-17 की खरीद को लेकर चर्चा की गई थी. JF-17 को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है.

