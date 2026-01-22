बॉन्डी बीच आतंकी हमले के शोक दिवस पर ऑस्ट्रेलिया में गोलीबारी, महिला समेत तीन की हत्या

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में हुई गोलीबारी की घटनाओं ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी. इस खूनी हमले में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और वर्तमान में अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. यह हिंसक वारदात उसी दिन हुई जब ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस मना रहा था.

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को सबसे पहले हमलावर ने न्यू साउथ वेल्स के सेंट्रल वेस्ट इलाके में स्थित लेक कारगेलिगो कस्बे में एक महिला और पुरुष को उनकी कार के अंदर गोली मारी. शुरुआती जांच में महिला की पहचान हमलावर की पूर्व प्रेमिका के रूप में हुई है. इसके बाद आरोपी ने उसी कस्बे में दो अन्य व्यक्तियों को निशाना बनाया, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही इमरजेंसी सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं. यह इलाका सिडनी से लगभग 600 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सुरक्षित रहें और प्रभावित क्षेत्र से दूर रहें. पुलिस ने कहा है कि संदिग्ध हमलावर की पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

स्थानीय सांसद रॉय बटलर ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताईं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी के पास लंबी दूरी की बंदूक है और वह कस्बे में कहीं छुपा हुआ हो सकता है.

यह हमला उस आतंकी हमले के बाद आया है जिसमें करीब एक महीने पहले बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के हनुक्का कार्यक्रम के दौरान 15 लोग मारे गए थे. उस सामूहिक गोलीबारी को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में गिना जाता है.

