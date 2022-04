ब्रिटेन और अर्जेंटीना की लड़ाई में बीजेपी नेताओं की चर्चा क्यों?

दक्षिण अटलांटिक में फॉकलैंड द्वीप को लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच 1982 में युद्ध हो चुका है. यह द्वीप ब्रिटेन के नियंत्रण में है लेकिन अर्जेंटीना अपना दावा करता है. अर्जेंटीना कहता है कि 21वीं सदी में उपनिवेश के लिए कोई जगह नहीं है. इस विवाद को सुलझाने के लिए अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में एक कैंपेन कमिशन लॉन्च किया.

इस लॉन्चिंग समारोह में बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को शामिल होना था. कहा जा रहा है कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के दौरे के बाद बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम में अपने नेताओं को भेजने को लेकर असहज थी. सुरेश प्रभु कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और शाजिया इल्मी भी गईं लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही निकल गईं.

सुरेश प्रभु ने ट्विटर पर कहा है कि वह अभी अमेरिका में हैं इसलिए नहीं गए. शाजिया इल्मी ने भी सुरेश प्रभु के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि वह भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगी.

I am currently travelling to the United States to visit several universities and speaking there .I am not thus obviously part of this event as reported .https://t.co/U5bIidp4WX