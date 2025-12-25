scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टोरंटो मेट्रो में महीनों से 'भारत विरोधी संदेश' लिख रही महिला, जांच में जुटी पुलिस, जारी की फोटो

पुलिस के मुताबिक, यह मामला केवल तोड़फोड़ नहीं बल्कि घृणा से प्रेरित अपराध के रूप में देखा जा रहा है. TTC जैसी सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की हरकतें न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि समाज में डर और नफरत फैलाती हैं.

Advertisement
X
Toronto subway train (Photo-Pexels)
Toronto subway train (Photo-Pexels)

कनाडा के टोरंटो शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था TTC ((Toronto Transit Commission) को निशाना बनाकर भारत-विरोधी संदेश लिखने का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, एक महिला पर आरोप है कि उसने बीते कई महीनों तक मेट्रो (सबवे) स्टेशनों और ट्रेनों में नफरत भरी ग्रैफिटी की. अब पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज़ कर दी है और जनता से मदद मांगी है.

अधिकारियों को 3 जुलाई से 21 दिसंबर 2025 के बीच कई TTC स्टेशनों पर ग्रैफिटी की खबरें मिलीं, जिसमें साफतौर पर भारत-विरोधी संदेश लिखे पाए गए. पुलिस का कहना है कि ऐसे संदेश घृणा या पक्षपात से प्रेरित हो सकते हैं, इसलिए इसे गंभीर रूप से लिया जा रहा है.

Womanallegedly vandalizing TTC stations

पुलिस ने संदिग्ध महिला का फोटो जारी किया है. वह आख़िरी बार काली लंबी जैकेट, ब्राइन जूते, ग्रे और सफेद स्कार्फ़ और कान को ढकने वाले इयरमफ्स पहने हुई देखी गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Shivank Avasthi (Photo Credit: Toronto Police)
हिमांशी खुराना के बाद कनाडा में अब शिवांक की हत्या, टोरोंटो यूनिवर्सिटी के पास फायरिंग
murder of indian origin woman himanshi
कनाडा में भारतीय महिला हिमांशी की हत्या, न‍िजी र‍िश्तों में तल्खी वजह
कनाडा में भारतीय मूल की युवती की हत्या, पार्टनर पर शक...
Jim Beam Halts Production
अचानक बड़ा फैसला... Whiskey मेकर कंपनी ने रोका प्रोडक्शन, कर्मचारियों का अब क्या होगा?
fifa world cup 2026
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए जाना है US-कनाडा? वीज़ा या वर्क परमिट अभी कर लें अप्लाई

टोरंटो पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ तोड़फोड़ का मामला नहीं है, बल्कि इसे घृणा से प्रेरित अपराध के तौर पर देखा जा रहा है. बार-बार एक ही तरह के भारत-विरोधी संदेश लिखे जाने से पुलिस को शक है कि यह सोची-समझी साजिश हो सकती है.

TTC जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें न सिर्फ़ संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में डर और नफरत का माहौल भी बनाती हैं. पुलिस ने साफ किया है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement