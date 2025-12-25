टोरंटो मेट्रो में महीनों से 'भारत विरोधी संदेश' लिख रही महिला, जांच में जुटी पुलिस, जारी की फोटो

कनाडा के टोरंटो शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था TTC ((Toronto Transit Commission) को निशाना बनाकर भारत-विरोधी संदेश लिखने का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, एक महिला पर आरोप है कि उसने बीते कई महीनों तक मेट्रो (सबवे) स्टेशनों और ट्रेनों में नफरत भरी ग्रैफिटी की. अब पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज़ कर दी है और जनता से मदद मांगी है.

अधिकारियों को 3 जुलाई से 21 दिसंबर 2025 के बीच कई TTC स्टेशनों पर ग्रैफिटी की खबरें मिलीं, जिसमें साफतौर पर भारत-विरोधी संदेश लिखे पाए गए. पुलिस का कहना है कि ऐसे संदेश घृणा या पक्षपात से प्रेरित हो सकते हैं, इसलिए इसे गंभीर रूप से लिया जा रहा है.

पुलिस ने संदिग्ध महिला का फोटो जारी किया है. वह आख़िरी बार काली लंबी जैकेट, ब्राइन जूते, ग्रे और सफेद स्कार्फ़ और कान को ढकने वाले इयरमफ्स पहने हुई देखी गई थी.

टोरंटो पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ तोड़फोड़ का मामला नहीं है, बल्कि इसे घृणा से प्रेरित अपराध के तौर पर देखा जा रहा है. बार-बार एक ही तरह के भारत-विरोधी संदेश लिखे जाने से पुलिस को शक है कि यह सोची-समझी साजिश हो सकती है.

TTC जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें न सिर्फ़ संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में डर और नफरत का माहौल भी बनाती हैं. पुलिस ने साफ किया है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

