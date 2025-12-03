scorecardresearch
 
'यूक्रेन युद्ध एक बड़ा झंझट, खत्म करना आसान नहीं...', कैबिनेट मीटिंग में बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को "एक बड़ी झंझट" बताते हुए कहा है कि इस संघर्ष का समाधान आसान नहीं है. ट्रंप ऐसे समय में यह टिप्पणी कर रहे हैं जब उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, जहां संभावित शांति सूत्र पर चर्चा हुई.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग की है. (Photo- Screengrab)
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग की है. (Photo- Screengrab)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट की बैठक में यूक्रेन युद्ध को "बड़ी झंझट" बताया और कहा कि इसे खत्म करना इतना भी आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि लगभग चार साल से चल रहे इस युद्ध का समाधान उतना आसान नहीं है जितना कई लोग सोचते हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी कई बार कहा है कि वे यूक्रेन युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनकी मध्यस्थता कोशिशें नतीजे तक नहीं पहुंची हैं. अलास्का में पुतिन के साथ उनकी शिखर वार्ता, और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकातों के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई.

यह भी पढ़ें: रूस की यूक्रेन से जंग रखने की तैयारी! पुतिन ने रिकॉर्ड मिलिट्री बजट को दी मंजूरी

इसी बीच मंगलवार को ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और दामाद जैरेड कुशनर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. बातचीत का उद्देश्य युद्ध समाप्त करने के लिए किसी संभावित शांति सूत्र पर विचार करना था. मुलाकात से पहले पुतिन ने यूरोप पर आरोप लगाया कि वह ऐसे प्रस्ताव दे रहा है जो रूस के लिए "पूरी तरह अस्वीकार्य" हैं और जिनका उद्देश्य ट्रंप की शांति पहल को रोकना है.

पुतिन ने यूरोप को दी सीधी चेतावनी

पुतिन ने चेतावनी दी कि यदि यूरोप रूस के साथ युद्ध करने की कोशिश करता है, तो उसे "इतनी तेज और निर्णायक हार" मिलेगी कि रूस को वार्ता करने के लिए भी कोई पक्ष नहीं बचेगा.

रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के "शैडो फ्लीट" पर ड्रोन हमले जारी रखे, तो रूस यूक्रेन का समुद्री संपर्क पूरी तरह काटने पर मजबूर हो जाएगा. यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि पुतिन के बयान यह साबित करते हैं कि रूस वास्तव में शांति नहीं चाहता.

रूस ने यूक्रेन का कितना हिस्सा कब्जा किया है?

रूस फिलहाल यूक्रेन के लगभग 19% क्षेत्र पर कब्जा करके बैठा है-जो 2023 की तुलना में सिर्फ एक प्रतिशत अधिक है. हालांकि, 2025 में रूस की बढ़त पिछले तीन वर्षों की तुलना में तेज रही है, लेकिन फिर भी वह पूरा यूक्रेन कब्ज़ाने में विफल रहा है.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन का ब्लैक सी में रूस के दो तेल टैंकरों पर हमला, बीच समंदर दिखा धुएं का गुबार

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का क्या कहना है?

डबलिन में बोलते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि किसी भी समाधान की कुंजी मॉस्को में होने वाली वार्ताओं में छिपी है. उन्होंने कहा, "कोई आसान समाधान नहीं होगा." उन्होंने कहा, "सबकुछ पारदर्शी होना चाहिए. हमारे पीठ पीछे कोई सौदा स्वीकार नहीं."

