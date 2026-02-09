US युद्धपोत पर मिसाइल अटैक, ड्रोन की बरसात और... ईरान ने जारी किया अमेरिका को डराने वाला AI वीडियो

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के माहौल में एक नया मोड़ आया है. ईरान की तरफ से जारी एक AI वीडियो ने माहौल को और गरमा दिया है. इस वीडियो में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की झलक दिखाई गई है, जिसे चेतावनी के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
दो मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में दिखाया गया है कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ते हैं. इसके साथ ही कई मिसाइलें दागी जाती हैं, जो अमेरिकी जहाजों पर हमला करती नजर आती हैं. हमले के दौरान अमेरिकी सैनिकों के बीच अफरातफरी का माहौल दिखाया गया है. नौसैनिक वॉकी-टॉकी पर बात करते दिखाई देते हैं और फिर हमले के बाद भागते नजर आते हैं.
वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरानी नौसैनिक जहाज अमेरिकी युद्धपोतों को चारों तरफ से घेर लेते हैं. ड्रोन का एक बड़ा समूह जहाजों से टकराता दिखाया गया है और सबमरीन को भी हमले में शामिल दिखाया गया है. अंत में जहाज पर आग लगने और अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाए जाने का सीन दिखाया गया है.
परमाणु समझौते पर बातचीत जारी, लेकिन चल रही जुबानी जंग
यह वीडियो ऐसे समय में जारी हुआ है जब दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज है. अमेरिका की तरफ से हमले की चेतावनियां दी जा रही हैं, जबकि ईरान जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है. दूसरी ओर, परमाणु समझौते पर बातचीत भी जारी है. 6 फरवरी को ओमान में पहले दौर की वार्ता हुई, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची. हालांकि अमेरिका ने दूसरे दौर की बातचीत की इच्छा जताई है.
ईरान का कहना है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा और इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध फैल सकता है. ऐसे में यह वीडियो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.