US: बहस होने पर भारतीय मूल के पति ने पत्नी को मारी गोली, तीन रिश्तेदारों को भी उतारा मौत के घाट

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने घरेलू विवाद के दौरान पत्नी और तीन रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी विजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वारदात के वक्त घर में मौजूद तीन बच्चों ने अलमारी में छिपकर जान बचाई. भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

भारतीय शख्स ने अपनी पत्नी समेत चार लोगों की हत्या कर दी. (Photo- ITG)
अमेरिका के जॉर्जिया राज्य से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और तीन रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है. आरोपी की पहचान 51 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह घटना शुक्रवार तड़के करीब 2.30 बजे रिपोर्ट की गई, जब पुलिस को ब्रुक आइवी कोर्ट इलाके में गोलीबारी की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को घर के अंदर चार लोगों के शव मिले, जिनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे. मृतकों की पहचान विजय कुमार की पत्नी मीमु डोगरा (43), गौरव कुमार (33), निधि चंदर (37) और हरिश चंदर (38) के रूप में हुई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वारदात के समय घर में मौजूद तीन बच्चों ने अलमारी में छिपकर अपनी जान बचाई. इनमें विजय कुमार और मीमु डोगरा का 12 वर्षीय बच्चा भी शामिल था, जिसने हिम्मत दिखाते हुए खुद 911 पर कॉल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी. इसी कॉल की वजह से पुलिस कुछ ही मिनटों में घटनास्थल तक पहुंच सकी. बच्चों को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है और उन्हें बाद में परिवार के एक सदस्य के हवाले कर दिया गया.

पत्नी संग घर में हुई थी बहस!

पुलिस के अनुसार, विजय कुमार और उनकी पत्नी के बीच पहले उनके अटलांटा स्थित घर में बहस हुई थी. इसके बाद वे अपने बच्चे के साथ ब्रुक आइवी कोर्ट स्थित उस घर पहुंचे, जहां अन्य रिश्तेदार रह रहे थे. यहीं विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और गोलीबारी की घटना हुई.

आरोपी विजय कुमार को किया गया अरेस्ट

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन उसका वाहन ड्राइववे में ही खड़ा मिला. इसके बाद पुलिस ने K-9 यूनिट की मदद से आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया और विजय कुमार को पास के जंगलनुमा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया.

इस घटना पर अटलांटा स्थित भारतीय दूतावास ने गहरा दुख जताया है. भारतीय मिशन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि वह इस पारिवारिक त्रासदी से बेहद आहत है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है. मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
