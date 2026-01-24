आगरा के होटल में चल रही थी शराब पार्टी... झगड़े के बीच युवक की गोली मारकर हत्या, बीते महीने जेल से छूटा था

आगरा में देर रात एक होटल रूम में खौफनाक वारदात हो गई. यहां जेल से छूटकर आए राज चौहान नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग निकले. वारदात की सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ डीसीपी सिटी मौके पर पहुंच गए और जायजा लिया. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

यह मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया पर स्थित होटल का है. यहां देर रात राज चौहान अपने साथियों के साथ होटल पहुंचा था. होटल के कमरे में शराब पार्टी चल रही थी. आशंका है कि शराब पार्टी के दौरान विवाद हुआ और फिर राज की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

कमरे से अचानक गोली चलने के आवाज आई तो होटल में हड़कंप मच गया. गोली लगने के बाद राज कमरे से बाहर भी भागा, लेकिन वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. राज की हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए.

बीते 2 दिसंबर को राज चौहान हत्या के प्रयास के मामले में एक साल जेल में रहने के बाद बाहर आया था. जब राज की जमानत हुई, और उसको जेल से घर लाया जा रहा था तो एक बड़ा जुलूस निकाला गया. उसका फूलमालाएं पहनाकर स्वागत भी किया गया था.

आशंका है कि गैंगवार के चलते दोस्ती के बहाने उसको मौत के घाट उतार दिया गया. वारदात की सूचना पर कई थानों से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. डीसीपी सिटी अली अब्बास ने भी घटनास्थल का जायजा लिया.

पुलिस ने शव कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जेल कनेक्शन और गैंगवार को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है. डीसीपी अली अब्बास ने कहा कि स्टे होम में एक युवक की हत्या हुई है. शराब की बोतलें मिली हैं, जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: नितिन उपाध्याय