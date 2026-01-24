'उसने 4 महीने पहले थप्पड़ मार दिया था...' दिल्ली में कैफे फायरिंग केस में हत्या के आरोपी का कबूलनामा

उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर इलाके में बीती रात एक कैफे में फायरिंग की घटना सामने आई, जिसके बाद मौके पर दहशत फैल गई. घटना में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू की. इस घटना के आरोपी ने वीडियो में कहा है कि उसने ही हत्या की, क्योंकि मृतक युवक ने उसे चार महीने पहले थप्पड़ मार दिया था.

यह घटना नार्थ ईस्ट दिल्ली के कबीर नगर इलाके में स्थित मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे की है. पुलिस का कहना है कि ये कैफे गैरकानूनी तरीके से चल रहा था. यहां बीती रात 24 साल के युवक फैजान को गोली मार दी गई. घटना लगभग 10:28 बजे हुई.

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल फैजान को तुरंत GTB अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फैजान के सिर और सीने में गोलियां लगी थीं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है. युवक के सिर और सीने में गोली मारी गई. घटना के बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस का कहना है कि हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई. अब आरोपी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि फैजान को उसी ने मारा, क्योंकि चार महीने पहले फैजान ने उसे थप्पड़ मार दिया था. आरोपी ने यह भी साफ किया कि उसके पिता या परिवार का इस मामले में कोई रोल नहीं था और कोई पैसों का विवाद भी नहीं था.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए. उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया. कैफे में लगे CCTV और आसपास के वीडियो फुटेज को भी कब्जे में लिया है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई.

