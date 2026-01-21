scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्विट्जरलैंड जा रहे थे ट्रंप... अचानक एयर फोर्स वन विमान में आ गई गड़बड़ी, जानें पूरा मामला

डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक विमान एयर फोर्स वन को टेकऑफ के तुरंत बाद मामूली इलेक्ट्रिकल समस्या के कारण जॉइंट बेस एंड्रयूज़ लौटना पड़ा. व्हाइट हाउस ने बताया कि यह कोई गंभीर स्थिति नहीं थी और विमान सुरक्षित तरीके से वापस पहुंचा.

Advertisement
X
स्विट्जरलैंड जा रहे ट्रंप के विमान एयर फोर्स वन में आई तकनीकी समस्या(Photo: AP)
स्विट्जरलैंड जा रहे ट्रंप के विमान एयर फोर्स वन में आई तकनीकी समस्या(Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक विमान एयर फोर्स वन को उड़ान भरने के बाद मामूली इलेक्ट्रिकल समस्या के कारण जॉइंट बेस एंड्रयूज़ लौटना पड़ा. व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार रात इस बात की पुष्टि की कि टेकऑफ के तुरंत बाद विमान के एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में असाधारण स्थिति देखी गई. हालांकि यह कोई गंभीर इमरजेंसी स्थिति नहीं थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से विमान को वापस लाने का फैसला किया गया.

व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि एयर फोर्स वन सुरक्षित तरीके से वापस आधार पर पहुंच गया है और राष्ट्रपति ट्रंप सहित विमान में मौजूद सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं. संकट की कोई स्थिति नहीं थी और कोई घबराहट की बात नहीं है.

इस घटना के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप की स्विट्ज़रलैंड यात्रा रद्द नहीं की गई है. उनके सफर को जारी रखने के लिए एक अलग विमान का व्यवस्था की गई है. अधिकारी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति और उनकी टीम जल्द ही दूसरे विमान में सवार होकर पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कथित हत्या साजिश पर ट्रंप ने कहा कि ईरान को धरती से मिटा देंगे (Photo: AP)
'ईरान का नामो-निशान मिटा देंगे...', जान से मारने की धमकियों के बीच ट्रंप ने खामेनेई को चेताया
ग्रीनलैंड पर दावों को लेकर सालों पुराने दोस्त बन रहे दुश्मन, देखें दुनिया आजतक
Trump Impact On Stock Market
फिर मची भगदड़... ट्रंप की 200% टैरिफ धमकी से बिखरे एशियाई बाजार, भारत में भी असर
Trump
'Mr President F**K...', ग्रीनलैंड पर तकरार, डेनमार्क MP ने ट्रंप को दी भद्दी गाली
Maria Corina Machado, Donald Trump
अमेरिका ने कब्जे में लिया वेनेजुएला का टैंकर, ट्रंप ने की मचाडो की तारीफ

यह भी पढ़ें: 'ईरान का नामो-निशान धरती से मिटा देंगे...', जान से मारने की धमकियों के बीच ट्रंप ने खामेनेई को चेताया

एयर फोर्स वन को विश्व के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है और इसके तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है. इसलिए किसी भी छोटी तकनीकी समस्या को भी हल्के में नहीं लिया जाता और तत्परता से कार्रवाई की जाती है. इस मामले में भी सुरक्षा सर्वोपरि रही.

Advertisement

व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि इस तकनीकी खराबी का राष्ट्रपति की सुरक्षा या स्विट्जरलैंड की यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. आगे के लिए एयरफोर्स वन की तकनीकी जांच भी की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement