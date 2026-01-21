'ईरान का नामो-निशान धरती से मिटा देंगे...', जान से मारने की धमकियों के बीच ट्रंप ने खामेनेई को चेताया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक का सबसे कड़ा बयान दिया है. एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया गया तो ईरान को "धरती के मैप से मिटा दिया जाएगा." यह बयान उनके द्वारा ईरान के नेताओं पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाए जाने के बाद आया है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ही अपने सुरक्षा स्टाफ को साफ निर्देश दे दिए हैं कि यदि उनके साथ कोई खतरा होगा, तो उसका जवाब बेहद कठोर होगा.

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बाइडेन को इस मामले पर खुलकर बोलना चाहिए था. ट्रंप के अनुसार, ऐसे संवेदनशील मामलों में पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों को एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए.

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप को ईरान से संभावित खतरों की जानकारी दी थी. बताया गया कि यह खतरा 2020 में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला हो सकता है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने पद संभालने के बाद ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था और हर विकल्प खुला रखा है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में बीते महीने से से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनमें पांच हज़ार से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं. ट्रंप ने पहले भी संकेत दिया था कि प्रदर्शनकारियों की हत्याओं के मामले में सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है. वहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह ईरान में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन देश के “अपराधियों” को भी बख्शा नहीं जाएगा.

इन सबके बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रभाव वैश्विक राजनीति पर लंबे समय तक होगा.

