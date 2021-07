अफगान राष्ट्रपति पैलेस में रॉकेट हमले के बीच लोग पढ़ते रहे नमाज, वीडियो हुआ वायरल

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अन्य वरिष्ठ राजनेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी में मंगलवार को ईद की नमाज के दौरान अफगान राष्ट्रपति भवन के पास तीन रॉकेट दागे गए. टोलो न्यूज के मुताबिक, गृह मंत्रालय के उप प्रवक्ता हामिद रोशन ने कहा कि रॉकेट ऑटो में सेट किए गए थे और काबुल के पुलिस जिला 4 क्षेत्र से दागे गए.

इसी अटैक के दौरान नमाज अदा कर रहे लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. रॉकेट हमले के बावजूद लोग ऩमाज अदा करते रहे. रॉकेट हमले के बीच नमाज अदा कर रहे लोगों के साहस की सोशल मीडिया पर तारीफ भी हो रही है. नमाज पढ़ने वालों में राष्ट्रपति भवन के अधिकारी, सैन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे.

टोलो न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि रॉकेट तब दागे गए जब राष्ट्रपति पैलेस परिसर के अंदर एक खुले मैदान में नमाज अदा की जा रही थी. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, रॉकेट काबुल के जिला 1 में बाग-ए-अली मर्दन और चमन-ए-होजोरी इलाकों में और काबुल के जिला 2 में मनाबे बशारी इलाके में, राष्ट्रपति भवन के पास दागे गए हैं.

