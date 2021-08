तालिबान पर अफगान सेना का प्रहार, कमांडर समेत 27 लड़ाकों को मौत के घाट उतारा

अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले के बाद से तालिबान का कब्जा तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, अफगान सुरक्षा बल भी तालिबान का डटकर सामना कर रहा है. अफगान सेना ने शुक्रवार रात को फरयाब प्रांत के बाहरी इलाकों में तालिबानियों को निशाना बनाया. इस हमले में एक कमांडर समेत 27 आतंकियों की मौत हो गई.

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी. मंत्रालय ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स ने फरयाब प्रांत के बाहरी इलाकों में तालिबानियों को निशाना बनाया. इसमें एक कमांडर, एक पाकिस्तानी समेत 27 तालिबानी आतंकी मारे गए. वहीं, इस हमले में 16 आतंकी घायल हो गए. इस दौरान आतंकियों के हथियार भी नष्ट हो गए.

#ANDSF & Public Uprising Forces targeted in outskirts of #Faryab provincial center,last night.

27 #Taliban terrorists including one of their commanders & 1 #Pakistani terrorist, were killed & 16 others wounded as a result.

Also,some amount of their weapons & amos were destroyed pic.twitter.com/DIWpB4zwyf