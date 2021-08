अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान ने भारतीय प्रोजेक्ट को सराहा, लेकिन सेना भेजने पर चेताया

अफगानिस्तान में एक के बाद एक, महत्वपूर्ण शहरों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है. काबुल के करीब तक पहुंच गए तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाओं को लेकर कहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत द्वारा किए गए हर काम की सराहना करते हैं.

तालिबान के प्रवक्ता ने मोहम्मद सुहैल शाहीन ने कहा है कि हम बांध, राष्ट्रीय और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और हर उस परियोजना की तारीफ करते हैं जो अफगानिस्तान के विकास, पुनर्निर्माण और लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए है.

अगर भारत सेना भेजता है तो...

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने साथ ही ये भी कहा कि भारत अगर अफगानिस्तान में सेना भेजता है तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा. भारत ने अफगानिस्तान में अन्य देशों की सैन्य मौजूदगी का हश्र देखा है. ये उनके लिए खुली किताब है. भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न होने देने से संबंधी आश्वासन से जुड़े सवाल पर तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि हमारी एक सामान्य नीति है.

They (India) have been helping the Afghan people or national projects. They did it in the past. I think that is something which is appreciated: Taliban Spokesperson Muhammed Suhail Shaheen to ANI pic.twitter.com/CF0xhQigda