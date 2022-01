UAE हवाईअड्डे पर हुए विस्फोट में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में मुसाफा औद्योगिक क्षेत्र में तीन ईंधन टैंकरों और तेल फर्म ADNOC के स्टोर पर ड्रोन से हमला किया गया है. इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं. मारे गए लोगों में, 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक है. यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है.

अबू धाबी में भारतीय मिशन ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि यूएई के अधिकारियों ने सूचित किया है कि एडीएनओसी के स्टोरेज टैंकों के पास मुसाफा में विस्फोट में 3 लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं. भारतीय मिशन संबंधित यूएई अधिकारियों के साथ संपर्क में है.

UAE authorities have informed that the explosion at Mussafah, near ADNOC’s storage tanks, has led to 3 casualties, which includes 2 Indian nationals. The Mission @IndembAbuDhabi is in close touch with concerned UAE authorities for further details.