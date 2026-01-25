पश्चिम बंगाल: संपत्ति विवाद में युवक की हत्या, 3 गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में हत्या का मामला सामने आया है. यह वारदात दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के हीरापुर थाना क्षेत्र के करीम डांगाल इलाके में हुई. लेकिन पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कुछ ही घंटों में कर दिया और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

और पढ़ें

संपत्ति विवाद के चलते की हत्या

पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे हीरापुर थाने को सूचना मिली कि करीम डांगाल मस्जिद के पास एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को चारों तरफ से घेर लिया. जिसके बाद घायल व्यक्ति को तत्काल आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: मायके में पत्नी का पड़ोसी से था प्रेम संबंध, पति ने दोस्तों संग मिलकर कर दी हत्या... देवरिया मर्डर केस में पुलिस का खुलासा

मृतक की पहचान मोहम्मद शर्फुद्दीन के रूप में हुई है. मामले की जांच में सामने आया कि मृतक का अपने ही भाइयों के साथ संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई. शनिवार शाम को डीसीपी मोहम्मद सना अख्तर ने हीरापुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि संदेह के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद सलाम और सद्दाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

Advertisement

पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया

पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि पूरी घटना की योजना उन्होंने ही बनाई थी. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस वारदात में रविंदर सिंह नाम का एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. इस तरह पुलिस ने कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

घटनास्थल पर फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल )की टीम को बुलाया गया है और सबूत जुटाने का काम जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हत्या में कोई और व्यक्ति तो शामिल नहीं था. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को कल अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस उनकी रिमांड की मांग करेगी.

---- समाप्त ----