मायके में पत्नी का पड़ोसी से था प्रेम संबंध, पति ने दोस्तों संग मिलकर कर दी हत्या... देवरिया मर्डर केस में पुलिस का खुलासा

उत्तर प्रदेश के देवरिया में 12 दिन पूर्व एक युवक की लाश मिलने के पीछे प्रेम प्रसंग सामने आया है. जिसमें युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था. एडिशनल एसपी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि इसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पूछताछ में अभियुक्त रामेश्वर विश्वकर्मा ने बताया कि उसका बरहज के गौरा में ससुराल है और उसकी पत्नी का पड़ोस के रहने वाले प्रमोद यादव से प्रेम संबंध था. इसका पता चला तो उसने पत्नी व प्रमोद दोनों को समझाया लेकिन प्रमोद नहीं माना. इसके बाद रामेश्वर ने अपने दो दोस्तों सोनू पासवान व गोलू राजभर के साथ मिलकर प्रमोद को उसके घर से बुलाया.
इसके बाद एक जगह बैठकर शराब पी, अलाव सेंका उसके बाद चलती ऑटो में मफ़लर से गला घोंटकर शव को पकड़ी के पास सड़क किनारे फेंक दिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मफ़लर व ऑटो को भी बरामद कर लिया है. 13 जनवरी को प्रमोद यादव निवासी गौरा बरहज की लाश पकड़ी में सड़क किनारे मिली थी. पुलिस अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कर रही थी तो पता चला कि रामेश्वर विश्वकर्मा थाना खुखुन्दू के ग्राम दोहनी का रहने वाला है.
जिसकी शादी बरहज के गौरा में हुई थी. उसे पता चला कि उसकी पत्नी का पड़ोस में रहने वाले प्रमोद से प्रेम संबंध है. जिसको लेकर उसने प्रमोद को मना किया. लेकिन फिर भी प्रमोद नहीं माना. जिसके बाद उसने हत्या की योजना बनाई और 12 को ससुराल गया. फिर प्रमोद को साथ लेकर देवरिया पहुंचा. जहां से गोलू राजभर के साथ ऑटो से गौरी बाजार गया. इस दौरान सोनू पासवान भी मौजूद था.
इसके बाद सभी एक साथ रुद्रपुर खजुआ चौराहे गए, जहां सोनू पासवान व रामेश्वर उतर गए और गोलू को कहा कि प्रमोद को शराब भट्टी के पास लेकर पहुंचों. वहां पर तीनों ने जमकर शराब पी, अलाव सेंका उसके बाद सभी ऑटो में सवार होकर भभुली रास्ते से बरहज की तरफ चलने लगे. इसी दौरान पिछली सीट पर एक तरफ से रामेशवर दूसरी तरफ से सोनू पासवान ने प्रमोद का मफ़लर से गला कस दिया. जिससे प्रमोद की मौत हो गयी. इसके बाद शव फेंक दिया और भाग निकले. फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है.