scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नक्सली हिड़मा के समर्थन में लगाए नारे, नक्सलियों की रिहाई की मांग, पश्चिम बंगाल में नक्सली समर्थक पोस्टर मिलने से हड़कंप

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के तालडांगरा और ओंदा थाना क्षेत्रों में नक्सली पोस्टर मिलने से सनसनी फैल गई. पोस्टरों में मारे गए नक्सली हिड़मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर पोस्टर फाड़ दिए और आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी.

Advertisement
X
बांकुड़ा में मिले नक्सली समर्थक पोस्टर. (File Photo: ITG)
बांकुड़ा में मिले नक्सली समर्थक पोस्टर. (File Photo: ITG)

77वें गणतंत्र दिवस की सुबह पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के तालडांगरा और ओंदा थाना क्षेत्रों में नक्सली पोस्टर मिलने से सनसनी फैल गई. पोस्टरों में मारे गए नक्सली हिड़मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर पोस्टर फाड़ दिए और आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी. प्रारंभिक जांच में यह पोस्टर नक्सली संगठनों से सीधे जुड़े नहीं पाए गए हैं, पुलिस संदिग्धों की पहचान के लिए जांच कर रही है.

बताया जा रहा है कि पोस्टरों में छत्तीसगढ़ में निर्दोष आदिवासियों पर राज्य द्वारा कथित आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया है और इसे तत्काल बंद करने की मांग की गई है. इसके अलावा नक्सलवादी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किए गए लोगों को फौरन रिहा करने की  मांग की गई है. पोस्टरों में वर्तमान सरकार को 'फासीवादी सरकार' करार दिया है और सरकार के खिलाफ चारों ओर सशस्त्र संघर्ष छेड़ने का भी खुला आह्वान किया गया है.

पुलिस ने बढ़ा सतर्कता

सुबह इन पोस्टरों के नजर आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें फाड़ दिया और आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी. शुरुआती जांच में पुलिस का अनुमान है कि इन पोस्टर्स का वास्तविक नक्सली संगठनों से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Padma Shri 2026: Bengal’s Artists, Scholars and Doctors Recognised
साल 2026 के लिए पद्म अवॉर्ड्स का ऐलान, पद्म श्री से सम्मानित होंगी बंगाल की ये 11 हस्तियां
Shashi Panja
ममता की मंत्री शशि पांजा को मिला SIR नोटिस, भड़की TMC ने उठाए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल
संपत्ति विवाद में भाइयों की हत्या. (Photo: Anil Giri/ITG)
पश्चिम बंगाल: संपत्ति विवाद में युवक की हत्या, 3 गिरफ्तार
bjp
ममता की सियासी धार कुंद करने की तैयारी, BJP ने बंगाल में बनाया खास प्लान
एसआईआर को लेकर चिंतित हैं अर्मत्य सेन (Photo: AP)
बंगाल में SIR को लेकर बढ़ी अमर्त्य सेन की बेचैनी, बोले- लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है

स्थानीय स्तर पर किसी शरारती तत्व या अन्य लोगों द्वारा भ्रम फैलाने के लिए ये पोस्टर लगाए जाने की आशंका है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से पोस्टर लगाने वालों की पहचान करने में जुटी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement