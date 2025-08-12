scorecardresearch
 

Feedback

'लोकसभा भंग कर देशभर में कराएं SIR...', TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी की डिमांड

वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी सियासी संग्राम के बीच अब तृणमूल कांग्रेस ने नया राग छेड़ दिया है. टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने यह डिमांड की है कि वोटर लिस्ट दोषपूर्ण है, तो लोकसभा भंग कर पूरे देश में एसआईआर कराया जाना चाहिए.

Advertisement
X
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी (Photo: ITG)
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी (Photo: ITG)

बिहार में चुनाव से पहले विशेष वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर संसद तक, चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. चुनाव आयोग ने बिहार के बाद बंगाल में भी वोटर लिस्ट रिवीजन के आदेश जारी कर दिए हैं. आयोग देशभर में एसआईआर की बात कर रहा है. इसे लेकर अब पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है.

अभिषेक ने यह डिमांड की है कि देशभर में एसआईआर कराने से पहले लोकसभा भंग करें. वह मंगलवार को दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री और अन्य सांसद इसी दोषपूर्ण वोटर लिस्ट से वोटिंग के जरिये निर्वाचित होते रहे हैं, तो इसे सुधारने के लिए लोकसभा भंग करके एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा?

अभिषेक बनर्जी ने एक दिन पहले संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्षी सांसदों के मार्च को महज शुरुआत बताते हुए कहा कि लगभग 300 सांसदों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस विरोध-प्रदर्शन में कई महिला सांसद भी शामिल थीं, जिन्हें दिल्ली पुलिस के जवानों ने धक्का दिया. सांसदों को परेशान किया गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Congress MP Rahul Gandhi
'पिक्चर अभी बाकी है, एक व्यक्ति-एक वोट...', बिहार SIR पर राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग को घेरा 
India alliance marches to Election Commission office, alleging 'vote theft'. (PTI photo)
बीजेपी ने चुनाव आयोग का डिफेंस करके राहुल गांधी के मुद्दे को ताकत दे दी है 
duplicate voter card check and submit process
Duplicate Voter Card? ऐसे करें चेक और रद्द करना ज़रूरी 
Bihar SIR
कहीं लिस्ट में मृतकों के नाम, कहीं सरकारी स्कीम पर डर... बिहार के अररिया से Ground Report 
Election Commission of India, Rahul Gandhi, ECI response, voter list controversy, duplicate voters, Kamal Nath case, Supreme Court judgment
राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग: सियासी रूप से मजबूत, कानूनी नजरिए से खोखले हैं कांग्रेस नेता के आरोप! 

अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है और वह डरा हुआ है. उन्होंने कहा कि अगर आपके जवाब है, तो यह बताइए कि गुजरात और बंगाल में एक ही एपिक नंबर कैसे हैं? अभिषेक ने कहा कि एक ही नाम 10 मतदान केंद्रों पर कैसे है? 5/10 वर्ग फीट के एक कमरे के पते पर सौ वोटर कैसे लिस्टेड हो सकते हैं?

Advertisement

यह भी पढ़ें: कहीं लिस्ट में मृतकों के नाम, कहीं सरकारी स्कीम से नाम हटने का डर... SIR के बीच बिहार के अररिया से Ground Report

उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट दोषपूर्ण है और हम इसे सही मानते हैं, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक साल पहले देश के प्रधानमंत्री का चुनाव इसी वोटर लिस्ट से हुआ था. उन्होंने कहा कि इसी वोटर लिस्ट से बीजेपी के 240 सांसद चुने गए थे.

यह भी पढ़ें: 'पिक्चर अभी बाकी है, एक व्यक्ति-एक वोट...', बिहार SIR पर राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग को घेरा

टीएमसी महासचिव ने कहा कि इसी दोषपूर्ण वोटर लिस्ट से निर्वाचित सांसद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में दोष है, तो चुनाव आयोग को सबसे पहले लोकसभा भंग करनी चाहिए. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लोकसभा भंग करके पूरे देश में एसआईआर कराइए, हमें आपत्ति नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'एक क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत दिखाया गया...', बिहार SIR पर सिब्बल की दलील, SC ने कहा- वे कोर्ट में क्यों नहीं हैं

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट सही है, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नहीं? टीएमसी महासचिव ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए, तो बिहार में एनडीए हार जाएगा. इसलिए वहां मतदाताओं का मताधिकार छीना जा रहा है. यह एकतरफा काम नहीं होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement