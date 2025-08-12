scorecardresearch
 

'पिक्चर अभी बाकी है, एक व्यक्ति-एक वोट...', बिहार SIR पर राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग को घेरा

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चुनाव आयोग को फिर घेरा है. उन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Photo: PTI)
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वोटर लिस्ट में धांधली और वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर उन्होंने फिर से चुनाव आयोग पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान में लिखा है- एक व्यक्ति, एक वोट. चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वह इसे लागू करे. उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है. हम नहीं रुकेंगे. हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने मंगलवार संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह केवल एक सीट की बात नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है. राहुल गांधी कहा कि चुनाव आयोग जानता है और हम भी जानते हैं. पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं.

उन्होंने कहा कि 'एक व्यक्ति, एक वोट' लागू करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. राहुल गांधी ने कहा कि हम (विपक्ष) केवल संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे. बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान दरौंदा में एक महिला (मिंता देवी) की उम्र चुनाव आयोग ने 124 साल बताई है.

यह भी पढ़ें: 'मैं साइन नहीं करूंगा, ये EC का ही डेटा है...', राहुल गांधी बोले- गुमराह कर रहा चुनाव आयोग

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसे अनगिनत मामले सामने आए हैं. राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान आया है. केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उन्होंने (राहुल गांधी ने) प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बताया है.

यह भी पढ़ें: 'यह अदालत नहीं है...', राहुल गांधी को नोटिस मिलने के बाद चुनाव आयोग पर भड़के चिदंबरम

प्रियंका गांधी ने कहा कि किस तरह से फर्जी वोटर डाल रखे हैं. नाम-पते, रिश्तेदारों के नाम... सब फर्जी है. गौरतलब है कि एक दिन पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया था. इस दौरान राहुल गांधी और अन्य सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. 

